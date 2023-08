Lewis Hamilton übt sich in Geduld: Große Mercedes-Wende 2024?

Wann kann er endlich wieder um den WM-Titel kämpfen? Lewis Hamilton sagt, er warte geduldig auf einen titelfähigen Mercedes-Formel-1-Boliden. Wenn es soweit sei, wolle er mit voller Kraft angreifen.

Hamilton hat kein Rennen mehr gewonnen, seit er 2021 beim Finale in Abu Dhabi die Weltmeisterschaft im denkwürdigen Finale an Max Verstappen verlor. Seitdem erlebt er eine schwierige Zeit mit Fahrzeugen, die aus eigener Kraft nur bedingt bis gar nicht siegfähig sind.

Hamilton betont, dass ihn das nur zusätzlich ansporne. Die jetzige Situation nutze er, um sich für den Moment fit zu halten, in dem Mercedes ihm ein Auto geben kann, das aus eigener Kraft gewinnen kann.

"Ich glaube nicht, dass es besonders schwierig ist, denn es gibt immer Bereiche, in denen man sich verbessern kann", antwortet er auf die Frage, woher die Motivation nach so einer Durststrecke komme. "Wir arbeiten einfach an der Feinabstimmung unserer Arbeitsweise im Hintergrund."

"Wir versuchen ständig, unsere Prozesse zu verbessern und nehmen laufend Anpassungen vor. Es geht darum, unsere Kommunikation im Hintergrund zu verbessern und zu gewährleisten, dass die Abteilungsleiter die richtigen Informationen erhalten."

"Und wir tauchen tief in bestimmte Themen ein, sei es das Bouncing, sei es die Charakteristik des Autos, die Balance in den Kurven, all diese Dinge."

Warum 2015 gut werden könnte

Für das kommende Jahr ist er sehr optimistisch: "Ich hatte mehr Zeit als je zuvor, um mich mit dem Team darauf zu konzentrieren. Und generell habe ich noch mehr Einfluss auf die Richtung, die wir mit dem Auto im nächsten Jahr einschlagen werden."

"Und wenn ich einmal Pause mache, dann, um körperlich und mental in der richtigen Verfassung zu bleiben, für den Moment, in dem das Auto passt. Das werde ich so beibehalten. Glücklicherweise habe ich auch noch andere Dinge, die mich motivieren. Der [Brad Pitt]-Film zum Beispiel. Also ja, ich warte einfach ab."

Da für 2024 keine großen Regeländerungen anstehen, nutzt Mercedes die Erkenntnisse aus dem W14 für die Entwicklung des W15: "Wir lernen immer mehr über die Charakteristiken, die Aerodynamik, wie das Auto bei Seitenwind funktioniert, wie es in Kurven mit hoher, mittlerer und langsamer Geschwindigkeit funktioniert, wie man mit den Reifen arbeitet, bei wenig, mittlerem und hohem Abtrieb."

"So lernt man ständig dazu, es werden ständig Daten geliefert und analysiert, und ich lerne jedes Mal mehr, wenn wir ins Auto steigen. Wir lernen mehr darüber, wie wir den Motor anders einsetzen und wie wir den Kraftstoff besser nutzen können. Man lernt also immer dazu."

Die Saison 2023 sieht Lewis Hamilton keinesfalls als Fehlschlag an Foto: circuitpics.de

Generell hält Hamilton den Tenor für falsch, die Formel-1-Saison 2023 von Mercedes als Misserfolg abzustempeln. Immerhin liegt man auf Platz zwei in der Konstruktuerswertung. "Meines Erachtens wird das ein bisschen übersehen, wenn ich ehrlich bin", bemängelt er.

"Ich bin wirklich stolz auf das Team bezüglich der Fortschritte, die wir gemacht haben. Das Auto fühlte sich [anfangs] fast identisch an wie im vergangenen Jahr. Dann haben wir die ganzen Änderungen vorgenommen, und es gibt noch einige kleinere Anpassungen, die wir in den nächsten paar Rennen vornehmen werden."

"Wir haben das Auto an diesem Wochenende um einige Kleinigkeiten erweitert. Absolut jeder Punkt Abtrieb, jedes kleine bisschen, das wir hinzufügen, macht einen Unterschied. Ich bin allen in der Basis sehr dankbar, dass sie auch in den schwierigen Zeiten weiter gepusht haben. Wir bleiben fokussiert und glauben daran, dass wir es irgendwann schaffen werden, indem wir weiter gute Arbeit leisten."

Seht doch endlich das Positive!

Generell schließt er sich einer Kritik George Russells an den Medien an. So findet er, dass Mercedes deutlich positiver dastehen sollte als es das Team derzeit tut: "Dass wir Zweiter in der Konstrukteurswertung sind, wenn man bedenkt, wie andere dieses Jahr begonnen haben, wie McLaren mit ihrem großen Turnaround, Aston, die wirklich gut aus den Startlöchern gekommen sind, finde ich ziemlich beeindruckend."

"Und das liegt an all den großartigen Leuten in der Fabrik und an der Crew, die wir hier haben. Und auch die Fahrer machen keinen schlechten Job! Mein Ziel ist, dass das Team den zweiten Platz in der Meisterschaft behält, und zu versuchen, den zweiten Platz in der Fahrerwertung zu holen. Und das wird Spaß machen."

Wenn da nur nicht Red Bull und insbesondere Max Verstappen wären. Hamilton gibt sich keinen Illusionen hin: "Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie jedes Rennen gewinnen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir sie irgendwann fordern können, sei es an diesem Wochenende oder wer weiß, wo."

"Und wenn er Fehler macht, werden wir da sein und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Bis jetzt hat er noch keinen gemacht, und das Team hat in diesem Jahr, glaube ich, auch noch keinen gemacht. Also ja, sie könnten alles gewinnen. Hoffentlich kommen wir im Laufe des Jahres noch etwas näher heran."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.