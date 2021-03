Lewis Hamilton und Assistent Marc Hynes gehen getrennte Wege

Vor Beginn der Formel-1-Saison 2021 hat sich Weltmeister Lewis Hamilton laut einem Bericht der "Daily Mail" von seinem langjährigen Assistenten Marc Hynes getrennt. Der 43-Jährige kümmerte sich als Chef der Managementfirma "Project 44" für den Briten um seine geschäftlichen Interessen und die Logistik.

Die besagte Firma war vor fast sieben Jahren gegründet worden. Damals hatte sich Hamilton von Manager Simon Fuller getrennt. Nun gehen auch er und Hynes auseinander, nachdem dessen weiteres Engagement über den Winter diskutiert wurde.

Die Entscheidung soll vergangene Woche gefallen sein. Eine Hamilton nahestehende Quelle sprach von einer "einvernehmlichen" Trennung. Demnach habe Hynes das 'Project 44' verlassen, "um andere Möglichkeiten innerhalb des Motorsports zu verfolgen".

"Lewis wünscht ihm alles Gute und weiß, dass er für seine nächste Herausforderung genauso wertvoll sein wird, wie er es für P44 war", heißt es weiter.

"Lewis ist sehr dankbar für all seine Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren, sowohl persönlich als auch beim Aufbau seiner Firma. In dieser Zeit hat Lewis vier Weltmeisterschaften gewonnen und zahlreiche Rekorde gebrochen, und Marc war ein Teil dieses Erfolges und hat ihn mit ihm geteilt."

Die Trennung kommt weniger als einen Monat, nachdem Hamilton einen neuen Einjahresvertrag bei Mercedes unterschrieben hat, der seine Zukunft in der Formel 1 über die aktuelle Saison hinaus offen lässt. Hugh habe bei den Vertragsgesprächen aber keine wesentliche Rolle, der Fahrer selbst verhandelte seine Bedingungen.

Mit Bildmaterial von LAT.