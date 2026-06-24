Lewis Hamilton und Carlo Santi: Die Formel 1 ist ein Menschensport

Lewis Hamilton sorgte für den Feel-Good-Moment des bisherigen Sommers, indem er in Barcelona endlich seinen ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari holte. Es war der erste Schritt einer Wiedergutmachungsgeschichte nach einer schwierigen Debütsaison 2025.

Die übergeordneten Schritte dorthin sind inzwischen gut dokumentiert. Hamiltons Input zum Auto für 2026 sowie eine Reihe technischer und personeller Veränderungen hinter den Kulissen, darunter der Wechsel auf eine andere Bremskonfiguration, die inzwischen auch Charles Leclerc übernommen hat, trugen gemeinsam dazu bei, das Potenzial des weiterentwickelten SF-26 bestmöglich auszuschöpfen.

Über Auto-Upgrades, Motorleistung oder Set-up-Änderungen zu sprechen, wirkt jedoch oft zu abstrakt. Darunter liegt der eigentliche Wendepunkt in Hamiltons Karriere: Menschen. Letztlich stecken Tausende Arbeitsstunden in all diesen Verbesserungen bei allen elf Teams, wobei führende Formel-1-Teams mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Deshalb fühlt es sich oft etwas unfair an, Einzelpersonen herauszustellen, doch der Einfluss von Hamiltons neuem Ingenieurteam unter der Leitung von Renningenieur Carlo Santi lässt sich kaum überschätzen.

Der 52-jährige Santi ist seit vielen Jahren ein Ferrari-Veteran und leitete zuvor die Remote-Engineering-Abteilung des Teams in Maranello, bevor er in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Hamilton begann.

Santi wurde ursprünglich als Übergangslösung von der Fabrik an die Strecke geholt, und es könnte weiterhin Rennen geben, bei denen je nach Verpflichtungen abseits der Strecke jemand anderes bei Hamilton am Funk sitzt.

Doch das Duo startete so stark, dass Hamilton fest entschlossen ist, Santi dauerhaft zu behalten - und ihn sogar als seinen "italienischen Bono" bezeichnet. Ein größeres Lob gibt es kaum.

Warum Hamilton einen "italienischen Bono" brauchte

Hamiltons früherer Mercedes-Renningenieur Peter Bonnington war entscheidend für den Erfolg des Briten bei den Silberpfeilen, da er eine einzigartige Partnerschaft mit ihm bildete, die das Beste aus Hamilton herausholte.

Zudem harmoniert er inzwischen offenbar auch hervorragend mit dem neuen Superstar des Teams, Kimi Antonelli - obwohl der Italiener 22 Jahre jünger ist als Hamilton. "Bono ist ein Superstar", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, als er gefragt wurde, was Bonnington zu einer so guten Besetzung für zwei Fahrer aus völlig unterschiedlichen Generationen macht.

"Er ist einfach die optimale Kombination eines Ingenieurs. Nerdig, wenn er nerdig sein muss, um sich mit Wissenschaft und Daten zu beschäftigen, aber auch sehr einfühlsam, wenn der Fahrer Unterstützung braucht", so Wolff.

"Er ist geduldig, was im Umgang mit den komplexen Köpfen der Fahrer ebenfalls notwendig ist. Aber er ist auch bestimmt. Er war bestimmt gegenüber Lewis und ist es auch gegenüber Kimi. Für mich ist er der Beste im Geschäft."

Dass Hamilton nun bei Ferrari eine ähnliche Verbindung mit Santi gefunden hat, ist keine Geringschätzung seines früheren Renningenieurs Riccardo Adami, ebenfalls ein äußerst erfahrener Ingenieur.

Doch die Beziehung zwischen Fahrer und Renningenieur ist einzigartig persönlich und subjektiv: zu verstehen, was gesagt werden muss - und wann Schweigen besser ist; im Funk ruhig zu bleiben und dennoch die richtige Dringlichkeit zu vermitteln.

"Adami und ich hatten eine wirklich gute Beziehung", versichert Hamilton und erklärt: "Auf die Bedürfnisse eines Fahrers einzugehen, braucht Zeit. Wenn du einem Ingenieur Feedback gibst, muss er alle Faktoren verstehen, die zu den Schwierigkeiten beim Fahren beitragen."

"Du versuchst, das Problem Kurve für Kurve zu beschreiben - Einlenkphase, Scheitelpunkt, Ausgang. Diese Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Ingenieur funktioniert manchmal - und manchmal eben nicht", so Hamilton.

"Ich habe das Gefühl, dass Carlo wie mein 'italienischer Bono' ist. Ich habe Bono das neulich gesagt. Er ist ein bisschen ein 'OG'. Ein älterer Typ, der schon alles gesehen hat. Er ist sehr ruhig, das hört man im Funk. Und wir können sehr ins Detail gehen. Unser Verständnis für die technische Seite - ich denke, das lohnt sich genauer anzuschauen."

Eine gute Mischung aus EQ und IQ

Im entscheidenden Moment ruhig und präzise über Funk zu kommunizieren, ist schon schwierig genug. Dabei muss man bedenken, dass Renningenieure gleichzeitig mit einer Vielzahl an Informationen aus dem Team versorgt werden.

Diese müssen sie filtern und entscheiden, was im Moment umsetzbar sowie relevant und dringend genug ist, um es dem Fahrer mitzuteilen. Das funktioniert nur, wenn ein Renningenieur genau versteht, was einen Fahrer antreibt - und was ihn aus dem Konzept bringt.

"Wenn man über EQ und IQ spricht, braucht es eine gute Mischung aus beidem", sagte Karel Loos, ehemaliger Renningenieur von Fahrern wie Daniel Ricciardo und Fernando Alonso und heute Leiter der Trackside-Engineering-Abteilung bei Alpine, in einem Interview mit Autosport vor einigen Jahren.

"Man spürt, wann sie mental im richtigen Zustand sind - und wann nicht. Das ist sehr wichtig: ihnen vielleicht etwas Motivation zu geben oder sicherzustellen, dass sie sich wohlfühlen."

"Und dass sie wissen: 'Wir können hier gut abschneiden, es gibt keinen Grund zur Panik.' Sie in die richtige mentale Verfassung zu bringen, bringt manchmal mehr Rundenzeit als eine kleine Set-up-Änderung."

Julien Simon-Chautemps, der unter anderem mit Kimi Räikkönen und Charles Leclerc bei Lotus beziehungsweise Sauber gearbeitet hat, ergänzte: "Für mich ist ein großartiger Ingenieur vor allem ein großartiger Kommunikator, denn es gibt oft viel Stress. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen, oft entscheidende, und das in sehr kurzer Zeit."

"Der zweite Punkt ist Widerstandsfähigkeit. Man darf sich von Fehlern oder schlechten Ergebnissen nicht runterziehen lassen. Man muss sich schütteln und auf das nächste Rennen konzentrieren. Man braucht eine gewisse Sturheit, weil man immer nach Verbesserungen sucht, um das Auto schneller zu machen."

"Manche Fahrer brauchen mehr Informationen über Funk, andere weniger. Es gehört zu deinem Job, sie zu lesen - zu verstehen, was sie brauchen und wollen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Manchmal passt das perfekt, manchmal nicht."

Genau diese besondere Verbindung scheint Hamilton nun mit Santi gefunden zu haben. Der Italiener stand beim Grand Prix von Barcelona gemeinsam mit ihm auf dem Podium, als der Brite seinen emotionalen Sieg für die Scuderia feierte.

Die Formel 1 ist ein Menschensport

Das funktioniert alles hervorragend, wenn es gut läuft. Doch wenn ein Team nicht performt oder Fehler macht, geraten genau diese Personen schnell in den Fokus der Kritik - ob Teamchef Vasseur, Strategieleitung oder Renningenieure, deren Stimmen alle zwei Wochen in Millionen von Wohnzimmern zu hören sind.

Deshalb sind nicht alle Schlüsselpersonen in Hamiltons Ingenieurteam der Öffentlichkeit bekannt, und deshalb möchte Vasseur auch vermeiden, Santi zu sehr ins Rampenlicht zu rücken - insbesondere bei einem Team wie Ferrari, das die Hoffnungen einer ganzen Nation trägt und unter intensiver Beobachtung der italienischen Medien steht.

Der Franzose wies auch jegliche persönliche Anerkennung dafür zurück, Hamilton bei Ferrari besser integriert zu haben. "Ich möchte Carlo nicht in den Vordergrund stellen oder so. Ich denke, es ist eine enorme Teamleistung", sagte Vasseur nach Hamiltons Sieg in Barcelona.

"Carlo ist Teil des Prozesses, und die Zusammenarbeit zwischen Carlo und Lewis funktioniert gut. Aber wir müssen als Gruppe sowohl in guten als auch in schlechten Momenten reagieren", so Vasseur.

"Wenn es schlecht läuft, versuche ich, das Team zu schützen und die Verantwortung selbst zu übernehmen. Ich möchte keine Abteilung oder Einzelperson herausstellen", betont der Teamchef.

Neben dem Schutz seiner Teammitglieder hat Vasseur jedoch noch einen weiteren Grund, keine Einzelpersonen hervorzuheben. Hamilton gewann den Grand Prix von Barcelona nicht allein wegen sich selbst oder Carlo Santi.

Sondern aufgrund zehntausender Entscheidungen, die täglich von mehr als tausend Menschen in Maranello getroffen werden - bei der Konzeption, Entwicklung, Produktion, dem Bau und der Abstimmung seines Ferrari SF-26, vom linken Vorderreifenwechsler in der Boxengasse bis zum Qualitätssicherungsingenieur im Werk.

Diese kollektive Leistung und der menschliche Aufwand bleiben oft unterbelichtet, wenn Fahrer oder Führungspersonen den Ruhm ernten.

Die Formel 1 - und der Motorsport insgesamt - ist in erster Linie ein Menschensport.