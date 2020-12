Lewis Hamilton und Mercedes als Fahrer/Team des Jahres ausgezeichnet

Die Fachzeitschrift Auto Bild motorsport kürt in der aktuellen Ausgabe der Auto Bild die Motorsportler des Jahres. Die großen Gewinner: der siebenmalige Rekordweltmeister Lewis Hamilton und das Mercedes-Formel-1-Team.

Hamilton bekam den Goldenen Schuh als "Rennfahrer des Jahres" bereits beim Großen Preis von Bahrain überreicht, kurz bevor er Corona-positiv getestet wurde. Mercedes-Sportchef Toto Wolff bekam die Trophäe für das Team des Jahres.

Wolff bezeichnet es als "große Ehre", den Preis im Namen seines Rennstalls annehmen zu dürfen. "Auto Bild ist eine der wichtigsten Autozeitschriften in unserem Heimatmarkt Deutschland, und insofern nehme ich diesen Preis sehr gerne im Namen aller Kolleginnen und Kollegen an."

Auch nutzt er die Gelegenheit, sich bei seinem Mutterkonzern ausführlich zu bedanken: "Ohne Daimler wäre der Erfolg der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen. Wir haben die Unterstützung der gesamten Daimler-Familie, und es ist ein großes Privileg, dieses Unternehmen auf der Rennstrecke vertreten zu dürfen."

Ein besonderes Lob spricht er seinen Vorgängern aus, darunter Formel-1-Legende Michael Schumacher: "Erfolg hat immer viele Väter. Michael war definitiv daran beteiligt, die Basis für den Erfolg dieses Teams zu legen, gemeinsam mit Norbert Haug und Ross Brawn. Ohne sie alle würde es dieses Team in seiner heutigen Form gar nicht geben. Ihre gemeinsame Vorarbeit war die Plattform, die uns diese Seriensiege ermöglicht hat."

Toto Wolff lobt die Verdienste von Michael Schumacher, Norbert Haug und Ross Brawn Foto: Mercedes

Awards für Champions und Formel-E-Gründer

Auch weitere Meister wurden ausgezeichnet: DTM-Champion Rene Rast feiert seinen zehnten Titel in 15 Jahren Motorsport. Es ist bereits sein dritter Goldener Schuh als DTM-Meister. "Wenn du 13 Jahre lang immer diesen Druck spürst, bist du irgendwann so abgebrüht, dass du einen Vorteil gegenüber Fahrern hast, die nicht so viel Erfahrung haben", sagt der 34-Jährige.

Für den Titel im GT-Masters wurden Michael Ammermüller und Christian Engelhart ausgezeichnet, Antti Buri nahm den Goldenen Schuh für den Titelgewinn in der TCR Germany entgegen.

Einen besonderen Award gab es für Alejandro Agag, den Gründer von Formel E und Extreme E: Der Spanier erhielt einen Preis für nachhaltigen Motorsport. "So ein Preis bedeutet, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben", findet Agag, der im September 50 Jahre alt geworden ist.

"Wir wollen die Message der Nachhaltigkeit in den Motorsport bringen - und so in die Gesellschaft. Dass dieses Engagement von Auto Bild gewürdigt wird, ist wichtig für uns, denn es bestätigt, dass unsere Idee richtig ist."

Mit Bildmaterial von Mercedes.