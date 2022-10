Lewis Hamilton und Mercedes: "Wir machen einen neuen Vertrag"

Audio-Player laden

Lewis Hamilton hat eine wichtige Entscheidung für seine Zukunft getroffen. Und nein, er denkt gar nicht an Rücktritt. Im Gegenteil: "Wir machen einen neuen Vertrag", sagte Hamilton am Rande des USA-Grand-Prix in einem Mediengespräch.

Dabei bräuchte Hamilton eigentlich keine Eile zu haben: Seine aktuelle Vereinbarung mit Mercedes schließt neben der laufenden Formel-1-Saison 2022 auch noch die Saison 2023 ein. Doch Hamilton will offenbar mehr als das, und er kündigt baldige Vertragsgespräche an.

"Ich würde sagen, wir werden uns in den kommenden Monaten zusammensetzen", so Hamilton. "Mein Ziel ist, mit Mercedes weiterzumachen. Ich bin schon bei Mercedes, seit ich 13 Jahre alt war. Diese Marke ist wirklich meine Familie. Sie ist mir treu geblieben durch dick und dünn."

Hamilton schwört Mercedes die Treue - und mehr

Mercedes habe beispielsweise zu ihm gehalten, als er als Teenager einmal "von der Schule geflogen" sei oder als manche seiner "Fehler" in den Medien aufgetaucht seien. "Zusammen", meint Hamilton, "haben wir Höhen und Tiefen gemeistert. Ich glaube wirklich an diese Marke und an die Menschen, die dort arbeiten."

Er wolle auch über 2023 der "beste Teamkollege" aller Mercedes-Angestellten sein. "Ich glaube nämlich, wir können diese Marke sogar noch besser und zugänglicher und stärker machen. Dabei kann ich eine wichtige Rolle spielen."

Wie sehr Hamilton unter Abu Dhabi 2021 litt

Und das, nachdem Hamilton kurz nach dem Formel-1-Finale 2021 in Abu Dhabi einige Wochen lang offen gelassen hatte, ob er als Reaktion darauf seine Laufbahn beenden würde. Denn die Ereignisse beim letzten Rennen des Jahres hätten ihm "in der Seele wehgetan", sagt Hamilton.

"Stand ich kurz davor, aufzuhören? Nun, ich bin keiner, der auf diese Weise aufgibt, sicher nicht. Das Schlimmste aber war zu glauben, dass der Sport so etwas tun würde, dass das passieren würde, wenn es so viele Leute gibt, auf die man sich verlässt. Da geht man davon aus, es wird korrekt gemacht."

"Und dann wird eine Weltmeisterschaft, auf die so viele Leute so hart hingearbeitet haben, durch eine falsche Entscheidung entschieden. Darüber habe ich nachgedacht. Dann habe ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Das war wirklich das Beste, um darüber hinwegzukommen. Das hat mir erlaubt, zurückzuschlagen. Sonst wäre ich in einem Loch geblieben", sagt Hamilton.

Warum Hamilton nur noch nach vorne schaut

Fast ein Jahr später aber habe er Abu Dhabi "abgehakt", betont er. Begründung: "Ich lehne es ab, in der Vergangenheit zu leben. Ich habe 2007 schon mal sowas erlebt und es hat mich nächtelang wachgehalten. Das war nur negativ. Und so viel Negativität bremst dich ein."

Lewis Hamilton will in der Formel 1 über 2023 hinaus für Mercedes antreten Foto: Motorsport Images

"Ich schaue daher nach vorne, und zwar egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich entscheide mich bewusst dazu, nicht weiter darüber nachzudenken. Ich kann die Vergangenheit eh nicht mehr ändern. Ich habe alles gegeben, alles getan. Und ich will es wieder tun. Darauf arbeite ich hin."

So plant Hamilton seine Zukunft im Motorsport

Konkret bedeute das eine "Analyse" am Jahresende, meint Hamilton. "Ich setze mich hin und gehe mein Jahr durch und erstelle einen Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre. Für zehn Jahre wird es schwierig."

"Wo sehe ich mich? Was will ich machen? Was sind meine Ziele?" Fragen wie diese stünden bei seinen Überlegungen im Vordergrund. "Dann kommen weitere Inhalte dazu, viele Geschäftsideen, wirklich erfolgreiche und positive Dinge, die außerhalb der Formel 1 große Erfolgschancen haben."

Zentrales Element seiner Erwägungen aber bleibe der Motorsport. Hamilton sagt klar: "Ich will weiter Rennen fahren. Ich liebe es. Ich mache das schon seit 30 Jahren und ich habe nicht das Gefühl, dass ich aufhören sollte."

"Ich denke, aktuell verdiene ich mir das Cockpit, aber ich will mich noch weiter steigern. Der Plan ist, dass ich noch eine Weile aktiv bin."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.