Lewis Hamilton vermutet "Party-Modus" bei Mercedes im Qualifying

Ferrari rätselt weiterhin über den großen Unterschied zwischen Qualifying- und Rennpace im Vergleich zu Mercedes. Während der Rückstand im Rennen überschaubar bleibt, fällt die Lücke im Zeittraining deutlich größer aus.

Lewis Hamilton glaubt zu wissen, warum das so sein könnte. Der siebenmalige Weltmeister vermutet, dass Mercedes im Qualifying über einen besonders aggressiven Leistungsmodus verfügt. Hamilton kennt die Arbeitsweise seines früheren Teams sehr gut. Der Brite fuhr viele Jahre für Mercedes und gewann dort mehrere Weltmeistertitel.

"Ich war lange bei Mercedes, deshalb weiß ich, wie es dort funktioniert", sagt Hamilton. Seiner Meinung nach aktiviert Mercedes im Qualifying einen speziellen Modus. "Sie haben noch einen anderen Modus, ein bisschen wie den alten Party-Modus."

Großer Sprung im Qualifying

Dieser Leistungsmodus mache sich besonders ab dem zweiten Qualifying-Abschnitt bemerkbar. Laut Hamilton schaltet Mercedes den zusätzlichen Modus erst im Laufe des Qualifyings frei. "Sobald sie in Q2 sind, schalten sie ihn ein - und wir haben so etwas nicht."

Das erkläre den plötzlich deutlich größeren Abstand. "In Q1 sind wir noch ziemlich nah dran. Und dann auf einmal fehlen sieben Zehntel." Auch Charles Leclerc bestätigt, dass Ferrari den großen Unterschied bislang nicht vollständig versteht. Die Leistungsdifferenz zwischen Qualifying und Rennen sei überraschend.

"Es gibt einen großen Unterschied im Qualifying, den wir im Moment nicht wirklich erklären können", sagt Leclerc. Gleichzeitig zeigt sich Ferrari im Rennen deutlich konkurrenzfähiger.

Rennpace deutlich enger

Leclerc betont, dass Ferrari in den vergangenen Jahren große Fortschritte beim Reifenmanagement gemacht habe. Trotzdem glaubt er nicht, dass dieser Faktor allein den Unterschied erklärt. "Im Rennen sind wir plötzlich wieder im Spiel", sagt der Monegasse.

Die neuen Regeln seien sehr komplex, weshalb Ferrari noch viele Daten analysieren müsse. Mercedes-Pilot George Russell erwartet deshalb ein engeres Rennen als das Qualifying vermuten lässt.

"Wir waren selbst ein bisschen überrascht von unserer Stärke im Qualifying", sagt Russell. Beim Rennspeed sieht er Ferrari deutlich näher. "Im Rennen sieht es sehr eng zwischen uns aus."