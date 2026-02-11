Lewis Hamilton verrät, wer in diesem Jahr sein neuer Renningenieur ist
Lewis Hamilton hat einen neuen Renningenieur: Carlos Santi, der frühere Ingenieur von Kimi Räikkönen, übernimmt von Riccardo Adami - allerdings gibt es einen Haken
Lews Hamilton hat mit Carlos Santi einen neuen Renningenieur
Foto: Ferrari Ferrari
Lewis Hamilton hat in der Winterpause seinen Renningenieur gewechselt: Ferrari gab bereits vor einigen Wochen bekannt, dass Riccardo Adami innerhalb des Teams versetzt wird. Nun äußert sich auch Hamilton erstmals zu dem Wechsel und verrät, wer ihn zum Start in die neue Formel-1-Ära begleiten wird.
Der Wechsel kommt nicht überraschend, denn im vergangenen Jahr gab es immer wieder Gerüchte, dass sich Hamilton und Adami nicht gut verstehen. Wohl auch deshalb wechselt der Italiener "in eine neue Rolle als Manager der Scuderia Ferrari Driver Academy und der Test- und Vorjahresautos", wie das Team mitteilte.
"Es war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung", ergänzt Hamilton am Mittwoch im Rahmen der Formel-1-Testfahrten in Bahrain. "Ich bin wirklich dankbar für all die Arbeit, die er im letzten Jahr geleistet hat, für seine Geduld, und, wissen Sie, es war ein schwieriges Jahr für uns alle."
Nachdem der Rekordweltmeister beim Shakedown in Barcelona noch von Bryan Bozzi, dem Renningenieur von Teamkollege Charles Leclerc, betreut wurde, arbeitet Hamilton ab dem Wintertest in Bahrain mit Carlos Santi zusammen, dem früheren Renningenieur von Kimi Räikkönen.
Lewis Hamilton: "Versuche, mein Bestes zu geben"
"Zu Beginn der Saison wird es also wieder eine Umstellung sein, mit jemand Neuem zu arbeiten - darauf muss man sich einstellen", sagt Hamilton. "Es wäre ideal, die Saison mit Leuten zu beginnen, mit denen man schon mehrere Jahre zusammengearbeitet hat und die Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt haben."
"Aber momentan ist das die Situation, in der wir uns befinden", gibt der Ferrari-Pilot zu. Erschwerend kommt auch hinzu, dass bislang offenbar noch völlig unklar ist, ob Santi für den Rest der Saison an Hamiltons Seite bleiben wird - oder ein weiterer Wechsel des Renningenieurs bevorsteht.
"Es ist eine Situation, die auch mich betrifft. Ich versuche, mein Bestes zu geben, wir versuchen, unser Bestes zu geben", betont Hamilton, der am ersten Testtag immerhin die viertschnellste Rundenzeit in den Asphalt brannte und insgesamt 52 Runden in der Wüste drehte.
Diese Story teilen oder speichern
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"
Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig
Mehr als Freunde? Lewis Hamilton trifft Kim Kardashian
Über drei Millionen wert: Charles Leclerc fährt dieses Schmuckstück
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen
Übersteuernd, nervös - und trotzdem besser? Hamilton lobt neue F1-Autos
Aktuelle News
"Ist nur ein Auto": Mercedes-Teamchef spricht über Unfall von Kimi Antonelli
"Wird keiner verstehen": Hamilton findet Management "lächerlich komplex"
Gespräche vor drei Jahren: So lange ist Valtterie Bottas bei Cadillac involviert
Mick Schumacher: Was ihn an IndyCar bisher am meisten überrascht
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.