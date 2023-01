Lewis Hamilton versteigert signierte Heckflügelendplatte seines WM-Mercedes

Audio-Player laden

Er ist der erfolgreichste aktive Rennfahrer der Formel 1-Geschichte: Die Rede ist von keinem geringeren als Sir Lewis Hamilton. 2020 holte er seinen siebten Weltmeisterschaftstitel und hält nun gemeinsam mit Michael Schumacher den Rekord.

Und bei United Charity haben Sie nun die Möglichkeit, eine absolute Formel 1-Rarität zu ersteigern: Die originale Heckflügel-Seitenplatte des F1-Boliden W11 aus der Weltmeistersaison 2019/20, die von Lewis Hamilton persönlich signiert wurde!

Dieses seltene Unikat wird vom Mercedes-AMG PETRONAS F1-Team rund um Toto Wolff gestiftet und in einem hochwertigen Rahmen inklusive offiziellem Zertifikat geliefert. Jetzt hier zuschlagen und ein Stück Sportgeschichte für den guten Zweck ersteigern!

Damit unterstützen Sie obendrein die Österreichische Sporthilfe - eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von SpitzensportlerInnen mit und ohne körperliche Behinderung leistet.

Sie bieten auf ein einmaliges Sammlerstück

- Seitenplatte des Mercedes-AMG PETRONAS F1 W11-Heckflügels aus dem Weltmeisterjahr 2020 - mit den Sponsoren-Brandings Epson und Crowdstrike

- Signiert von 7-fach Weltmeister Lewis Hamilton im Dezember 2022

- Für die Entwicklung des weltmeisterlichen Seitenflügels mit aerodynamischen Lamellen wurde intensiv geforscht

- Maße: Ca. 80 x 80 cm

- Material: Carbon

- In einen hochwertigen Rahmen eingebaut

- inkl. offiziellem Zertifikat von Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (Abbildung wird im Laufe der Auktion nachgereicht)

- Hinweis: Der versicherte Versand ist nicht inkludiert und der Versand kann frühestens Mitte Februar erfolgen

- Den Erlös dieser Auktion leitet United Charity direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe weiter.

Österreichische Sporthilfe

Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von SpitzensportlerInnen mit und ohne körperliche Behinderung. Die Zuwendungen werden unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung der Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft, Benefizveranstaltungen oder Fundraising-Aktivitäten.

Sie können dieses Projekt auch direkt finanziell unterstützen, ohne an der Auktion teilzunehmen. Klicken Sie dafür einfach hier. Bei direkten Geldspenden stellt United Charity selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.

United Charity

United Charity ist mit bis zu 300 laufenden Auktionen pro Tag und einem Gesamtspendenstand von 14 Millionen Euro das größte Charity-Auktionsportal in Europa. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Baden-Baden versteigert auf ihrer Internet-Plattform www.unitedcharity.de einmalige Dinge und Erlebnisse, die man in der Regel nicht kaufen kann. Mit den Erlösen aus Online-Auktionen sowie aus Spenden, die jeweils zu 100 Prozent weitergeleitet werden, unterstützt United Charity Kinderhilfsprojekte in ganz Deutschland, aber auch international. United Charity wurde am 1. Dezember 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und verfügt inzwischen über Kooperationen mit mehr als 300 renommierten Hilfsorganisationen.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG Petronas Formula One Team / UnitedCharity.de.