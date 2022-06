Lewis Hamilton: "War noch nie so ein guter Teamkollege" Lewis Hamilton sagt, dass er noch nie so ein guter Teamkollege war: Aber nicht, weil er deutlich gegen George Russell verliert, sondern sich in den Dienst des Teams stellt

Autor: Norman Fischer Audio-Player laden Sportlich läuft es für Lewis Hamilton in dieser Saison noch nicht rund. Der Mercedes-Pilot liegt nur auf Rang sechs der Fahrerwertung und hat vor allem deutlich das Nachsehen gegen seinen jungen Teamkollegen George Russell, gegen den er sowohl im Qualifying (3:5) als auch im Rennen (1:7) deutlich zurückliegt. Doch der Brite tut eine Menge dafür, dass das Team seine Probleme in den Griff bekommen und wieder nach vorne kommen kann. Er scheut sich auch nicht vor Experimenten wie in Montreal zurück, als er im Training einen neuen Unterboden mit einer großen Aussparung ausprobierte, der allerdings keine nennenswerten Verbesserungen gebracht hat. Daher bewertet er seine Saison auch nicht unbedingt nach sportlichen Kriterien: "Ich schaue nicht so oft auf die Saison und bewerte sie nicht im Sinne eines Urteils", sagt er. "Ich arbeite einfach so hart ich kann und bleibe positiv." Hamilton sagt klar: "Ich denke, dass ich der beste Teamkollege bin, der ich je war - für George, aber auch für alle Ingenieure, alle Mechaniker und alle, die im Werk arbeiten." Soll heißen: Hamilton stellt sich in den Dienst der Mannschaft und versucht auch, die Energie bei allen oben zu halten, wie er sagt. "Ich probiere viele verschiedene Dinge am Auto aus, die uns helfen, Daten zu sammeln und uns voranzubringen", betont er und verweist auf die "extremen" Lösungen, die Mercedes in Montreal probiert hat. "Wenn es nicht funktioniert, ist es definitiv viel langsamer, weil es weniger Abtrieb hat, aber das ist meine Aufgabe", sagt er. "Ich nehme diese Verantwortung ernst. Und ja, an manchen Wochenenden war es nicht ideal, es hat uns oft zurückgeworfen, weil wir ein oder zwei Sessions verloren haben, aber das ist okay." "Denn irgendwann werden wir das Ziel erreichen, und ich bin stolz darauf, Teil dieses Prozesses gewesen zu sein." Mit Bildmaterial von Motorsport Images.