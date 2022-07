Lewis Hamilton: War richtig, Bottas durch Russell zu ersetzen

Audio-Player laden

In den vergangenen Jahren hatte sich Lewis Hamilton fortwährend lautstark für einen Verbleib von Valtteri Bottas bei Mercedes ausgesprochen. Für die aktuelle Saison 2022 wurde der Finne schließlich für den jüngeren George Russell ersetzt, was laut Hamilton im Nachhinein die richtige Entscheidung für das Team war.

"Ich sehe, dass er sehr viel Potenzial in sich hat und er ist auch am richtigen Platz dafür", sagt der siebenfache Formel-1-Weltmeister über seinen neuen Teamkollegen. "Ich denke, dass egal ob ich hier bin oder nicht, er alle Qualitäten hat, dieses Team in Zukunft zum Erfolg zu führen."

"Es war also die richtige Entscheidung für das Team und ich hoffe, dass ich ein Teil sein kann, ihm bei seiner Weiterentwicklung zu helfen." Gleichzeitig ist sich Hamilton bewusst, dass der teaminterne Kampf härter als in den vergangenen Saisons wird, obwohl er sich auf das Positive besinnen will.

Hamilton über Russell: "Toll, seine Erfolge zu sehen"

"Ich würde nicht sagen, dass es hart ist. Es ist eigentlich angenehm, da wir beide unglaublich gut miteinander arbeiten. George war super positiv und hat einen guten Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre. Es ist also eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagt Hamilton.

"Es ist auch toll, seine Erfolge zu sehen", fügt Hamilton hinzu. "Er macht so einen super Job und hat schon viele Punkte für das Team gesammelt. Er verbessert sich stetig und das wird er noch für eine ganze Zeit lang tun."

Russell: "Sehe, wie großartig Hamilton wirklich ist"

"Ich wusste, welche Herausforderung mich gegen Lewis erwarten würde, und ich habe aus erster Hand einen Eindruck bekommen, wie großartig er wirklich ist. Besonders in den letzten paar Rennen haben wir gesehen, wie schnell Lewis ist."

"Wie in jeder Sportart muss man in einen gewissen Rhythmus kommen, damit die Dinge für einen laufen und wie es aussieht, hatte ich einen ziemlich guten Lauf. Die ersten neun Rennen waren sehr gut, die letzten beiden waren dafür etwas schwieriger für mich", resümiert Russell.

