Lewis Hamilton: Warum er in Istanbul einen extravaganten Kilt trägt

Am Donnerstag, dem traditionellen Medientag der Formel 1 vor einem Rennwochenende, zog Lewis Hamilton einmal mehr die Blicke auf sich. Mit neuer Frisur und einem extravaganten Kilt kam der Brite zu seinem Termin in der Pressekonferenz, zudem trug er eine Jacke des hochpreisigen Herstellers Burberry. Und natürlich wurde er auch zu seinem Outfit gefragt.

"Es ist ziemlich gewagt", gibt Hamilton zu, doch die Mode gefalle ihm einfach. "Ich schaue mir all diese verschiedenen Bilder im Internet an und finde Dinge, die mir gefallen, und vor ein paar Jahren habe ich ein Shooting mit der GQ gemacht, mit einem Kilt", ergänzt er.

Mit der ungewöhnlichen Mode wolle er auch ein Zeichen für Toleranz setzen. "Jeder kann tragen, was er will. Es wird Leute geben, die das nicht verstehen, aber das ist okay. Hoffentlich machen sie irgendwann die Phase durch, in der sie sich öffnen und die Menschen so sein lassen, wie sie sein wollen", sagt Hamilton.

Hamilton: Auf Modeschauen kann ich mich ausdrücken

Ohnehin spielt Mode im Leben des siebenmaligen Weltmeisters eine große Rolle, der 36-Jährige ist immer wieder ein gern gesehener Gast bei der Fashion Week, zudem setzt er an Rennwochenenden häufig modische Ausrufezeichen.

Hamilton spricht gerne über Mode Foto: Motorsport Images

Mit Mode könne er seine Persönlichkeit ausleben, betont Hamilton. "Wenn ich eine Modenschau besuchte, zum Beispiel die Fashion Week, war ich umgeben von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die sich auf unterschiedliche Weise ausdrückten, und ich liebe diese Umgebung, in der ich mich selbst ausdrücken kann. Das tue ich jetzt auf der Rennstrecke. Und ich fühle mich frei, das tun zu können", erklärt er.

Hamilton: Mode ist Ablenkung vom Rennsport

Doch auch als Ausgleich von seinem Hauptberuf eigne sich das Thema Mode sehr gut, betont Hamilton. Damit könne er auf andere Gedanken kommen. "Ich liebe es, mich vom Sport abzugrenzen, denn die Intensität dieser ganzen Saison ist für alle, die an der Rennstrecke sind, schwierig. Deshalb ist es gut, etwas anderes zu haben, ein anderes Ventil", erläutert der Mercedes-Pilot.

Mode helfe ihm dabei, "die Last" von sich zu nehmen. "Wenn ich also zurück zu einem Grand Prix komme, fühlt es sich immer frisch an, weil ich nicht jeden Tag darüber nachdenke", erklärt er.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.