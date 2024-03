Lewis Hamilton: Werde bei Ferrari "mehr Freiheiten" im Vertrag haben

2025 erfüllt sich Lewis Hamilton seinen Traum von Ferrari. Aber wird er bei der Traditionsmarke aus Maranello ähnlich viele persönliche Freiheiten genießen wie aktuell noch bei Mercedes? Diese Frage wurde Hamilton in der Fahrer-Pressekonferenz vor dem Formel-1-Saisonauftakt 2024 in Bahrain (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) gestellt. Und Hamilton überraschte mit seiner Antwort.

Er sagte: "Ich darf mich sehr glücklich schätzen über das, was ich bei Mercedes habe. Toto [Wolff] und der gesamte Vorstand haben mich da unheimlich unterstützt. So konnte ich unterm Strich ich selbst sein." Und er wünsche sich, dass sich dieses Modell "im gesamten Fahrerlager" verbreite.

Bei Ferrari werde seine eigene Situation ab 2025 "nicht anders sein", betont Hamilton. "Es handelt sich um eine auf Zusammenarbeit ausgelegte Partnerschaft. Und wenn, dann hat meine Erfahrung aus all den Jahren der Vertragsverhandlungen dazu geführt, dass ich sogar mehr Freiheiten haben werde."

Näher ins Detail ging Hamilton an dieser Stelle nicht. Also bleibt nur der Ist-Zustand, um seine Freiheiten bei Mercedes zu illustrieren: Hamilton stieß als Mercedes-Fahrer parallel zur Formel 1 zahlreiche eigene Projekte in den Bereichen Mode und Musik an, engagierte sich zudem für soziale Gleichstellung und Förderung von Minderheiten und spornte Mercedes zu mehr Diversität an, um nur einige Beispiele zu nennen.

Warum Ferrari 2024 noch kein Thema ist für Hamilton

Doch an seinen bevorstehenden Wechsel denkt er jetzt noch nicht. Die entsprechende Nachfrage, ob er sich aktuell zwei Formel-1-Teams zugehörig fühle, verneinte er entschieden.

Hamilton: "Ich bin aktuell zu hundert Prozent ein Mercedes-Fahrer. Nur darauf konzentriere ich mich in diesem Jahr." Und er wolle in seiner Abschiedssaison bei Mercedes "keine Ablenkung" haben, sondern die Sternmarke "auf dem Höhepunkt" verlassen. Das sei er seinem vielen Kollegen in Brackley und Brixworth schuldig.

"Im Winter ist viel Arbeit investiert worden und ich habe so viel Vertrauen in dieses Team. Ich sehe die Motivation in all den Leuten, mit denen ich schon seit so vielen Jahren zusammenarbeite", erklärt Hamilton.

"Das ist keine normale Fahrer-Team-Partnerschaft. Es gibt kein anderes Team, das erlebt hat, was wir erlebt haben. Kein anderes Team hat solche Erfolge erzielt. Ich habe wirklich enge Beziehungen zu den Leuten in meinem Team. Mein Ziel ist, für sie meine Leistung zu erbringen." Und die soll 2024 "bestmöglich" ausfallen, so Hamilton weiter.

Hamilton fühlt sich nicht emotional zerrissen

Er versichert: Auch wenn bereits feststehe, was danach komme, das habe keinen Einfluss auf sein Engagement für Mercedes. "Ich starte ja [erst] nächstes Jahr in neue Beziehungen in einer ganz neuen Umgebung mit neuer Sprache. Alles ist dann neu."

Fotomontage: Lewis Hamilton im Ferrari mit der Startnummer 44 Foto: Sinem Bicer (Motorsport Network)

Und damit kommt Hamilton nochmals auf die ursprüngliche Frage zurück: Nein, er sei nicht emotional zerrissen zwischen Ferrari und Mercedes. Er sehe das als "zwei Paar Stiefel" an, die aber "beide gleich spannend" seien.

Ferrari-Wechsel ist keine Entscheidung gegen Mercedes

Er verlasse Mercedes auch nicht mangels sportlicher Aussichten, betont Hamilton: "Ich glaube wirklich, dass Mercedes wieder einen WM-Titel gewinnen wird."

"Es ist ein unglaubliches Team mit guten Leuten. Es wird gut geführt. Mercedes hat eine so unglaubliche Geschichte. Vom Vorstand abwärts ist Mercedes unheimlich engagiert im Motorsport. Und egal, ob [der W15] jetzt ein Auto ist, dass das Zeug zum WM-Titel hat. Das spielt keine Rolle für mein Gefühl für die nächste Phase meiner Karriere."

Hamilton hält Ferrari für die "ultimative Herausforderung"

Ihm gehe es mit seinem Ferrari-Wechsel zur Saison 2025 darum, "ein neues Kapitel in meinem Leben" zu schreiben. "Und ich glaube, ich habe [mit Mercedes] mein Möglichstes erreicht. Ich bin in der Endphase meiner Laufbahn und suche eine Herausforderung. Und es ist die ultimative Herausforderung, zu einem unheimlich ikonischen Team zu wechseln, das ebenfalls über eine gewaltige Historie verfügt."

Hamilton reizt aber nicht allein der Name Ferrari, sondern auch die Chance, das italienische Traditionsteam zurück an die absolute Spitze führen zu können. "Denn Ferrari hatte im zurückliegenden Jahrzehnt vielleicht nicht so viele Erfolge, wie es gehofft hatte", meint Hamilton.

Was allerdings nicht bedeute, dass Hamilton 2024 seinem künftigen Team die Vorfahrt einräumen werde. "Mein Ziel ist, Ferrari dieses Jahr zu schlagen", sagt Hamilton. "Der Wechsel erfolgt ja erst 2025."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.