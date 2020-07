Lewis Hamilton: WM-Titel 2020 wäre mehr wert als je zuvor

Für Lewis Hamilton wäre der Gewinn des WM-Titels 2020 von größerer Bedeutung als je zuvor. Denn angesichts der aktuellen Coronakrise und der anderen Brandherde wie der BlackLivesMatter-Bewegung würde der Titel an Wichtigkeit gewinnen, zumal die Saison unter ganz besonderen Umständen stattfindet.

In der ersten Jahreshälfte konnte kein einziges Rennen stattfinden, dafür sollen so viele wie möglich in die zweite Jahreshälfte gepresst werden. "Es ist immer noch ein Marathon", sagt Hamilton. "Es sind immer noch viele Rennen, aber sie sind in eine kürzere Zeit verpackt. Es ist definitiv keine normale Erfahrung für uns. Wir stehen alle unter einem anderen Druck."

Selbst mit weniger Rennen als normal würde ein WM-Titel nicht entwertet werden - und in der heutigen Zeit erst recht nicht, sagt der Mercedes-Pilot: "Den Titel zu gewinnen, würde mehr als je zuvor bedeuten, angesichts dieses folgenschweren Jahres mit der Pandemie, die wir bekämpfen", meint er.

"Auf persönlicher Ebene gibt es die BlackLivesMatter-Bewegung und den Kampf gegen Ungerechtigkeit. In einer solchen Zeit auch gegen so etwas zu kämpfen, ist sehr wichtig", betont er weiter. "Das wird für unsere Generation keinen Unterschied mehr machen, aber für unsere Kinder und deren Kinder."

"Das ist so ein wichtiger Moment für uns", unterstreicht der Brite. "Und daher wäre der WM-Titel in dieser Zeit wichtiger als je zuvor."

