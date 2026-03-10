Lewis Hamilton zeigt kurioses Haustier mit pikantem Namen

Lewis Hamilton sorgt im Fahrerlager der Formel 1 regelmäßig für Schlagzeilen - doch mit seinem neuesten "Familienmitglied" hat im Albert Park wohl niemand gerechnet. Bei einem Fan-Event im Rahmen des Großen Preises von Australien brachte der siebenmalige Weltmeister die Menge zum Toben, als er ein Foto seines neuen Haustiers präsentierte: einer Kuh namens Max.

Eigentlich saß Hamilton nur mit seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf der Bühne, um über das anstehende Rennwochenende zu plaudern. Doch als ein Bild auf der Videoleinwand erschien, konnte sich der Brite ein Grinsen nicht verkneifen. "Oh ja, das ist meine Kuh", erklärte Hamilton sichtlich amüsiert. "Sein Name ist Max!"

Nach einem hörbaren Raunen im Publikum und ersten Lachern schaltete Hamilton sofort in den Verteidigungsmodus - natürlich mit einem Augenzwinkern. "Ich habe ihm den Namen nicht gegeben! Ich habe ihn quasi geerbt", stellte er klar. "Ich schwöre bei meinem Leben, das ist kein Scherz. Ich habe eine Farm und habe ihn adoptiert. Sein Name ist einfach Max."

Tiere auf der Farm

Neben Max gehört auch eine weitere Kuh namens "Ombre" zu Hamiltons neuem ländlichen Gefolge. Für den Briten sind die Tiere mehr als nur Nutzvieh: "Sie sind total sanftmütig. Für mich sind sie quasi die neuen Roscoes."

Hinter der humorvollen Anekdote steckt jedoch ein emotionaler Hintergrund. Hamiltons langjähriger Begleiter, die englische Bulldogge Roscoe, war im September 2025 verstorben. Der Verlust des heimlichen Stars des Paddocks hinterließ eine Lücke, die Lewis nun offenbar durch das Leben auf der Farm füllt.

In den sozialen Medien verbreitete sich der Clip aus Melbourne wie ein Lauffeuer. Die Fans feierten die Namensgleichheit mit Hamiltons Dauerrivalen Max Verstappen natürlich gebührend.

Fans reagieren auf Namen

"Lewis, wie er jede Farm abtelefoniert, um eine Kuh namens Max zu finden, nur damit er es cool runterspielen kann", scherzte ein User auf Reddit.

"Dass Lewis jetzt einen Max adoptiert, hatte ich für dieses Jahr nicht auf meiner Bingo-Karte", hieß es in einem anderen Kommentar.

Ein weiterer Fan schlug bereits ein neues TV-Format vor: "Er braucht nur noch ein paar Nebencharaktere und Amazon gibt grünes Licht für 'Hamilton's Farm'", in Anlehnung an die Kult-Serie von Jeremy Clarkson.

Ob es irgendwann zu einem Treffen zwischen Kuh Max und Weltmeister Max kommt? Die Fans würden es lieben. Bis dahin genießt Hamilton die Ruhe auf der Farm - und das Wissen, dass er für den Lacher des Wochenendes bereits gesorgt hat.