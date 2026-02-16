Lewis Hamilton: "Beim Bobfahren würde ich alles abräumen!"

Die Geschichte ist Kult: 1988 versuchte sich erstmals ein Bobteam aus Jamaika bei den Olympischen Winterspielen. Von vielen belächelt, gelang dem Team der nicht gerade als wintersport-affin bekannten Nation die Sensation, und man konnte sich damals für die Spiele in Calgary qualifizieren - was später lose im Film Cool Runnings nacherzählt wurde.

Mittlerweile ist Jamaika regelmäßig bei den Winterspielen im Eiskanal, doch geht es nach Ferrari-Pilot Lewis Hamilton, dann wäre bald noch eine weitere, noch viel kleinere Nation bei den Winterspielen dabei: Grenada.

Angesichts der gerade stattfindenden Olympischen Winterspiele in Mailand gefragt, in welcher olympischen Disziplin er sich vorstellen könnte, anzutreten, sagt er: "Wenn ich einen olympischen Sport machen würde, dann wäre es Bobfahren."

"Ich wollte schon immer Bobfahren. Es gibt kein grenadisches Team, also würde ich vielleicht meinen besten Freund Jan mitnehmen, mir ein paar andere Charaktere aus Grenada schnappen und dann ein Bobteam gründen."

Warum gerade Grenada? Hamiltons Großeltern väterlicherseits stammen von der Insel Grenada und wanderten in den 1950er-Jahren nach Großbritannien aus. Durch seine Wurzeln hätte Hamilton durchaus die Möglichkeiten, für das Land anzutreten - zumal die Bobkonkurrenz in Grenada deutlich kleiner ausfallen würde als in Großbritannien.

Zwar fallen die ersten Entscheidungen im Bobfahren erst am heutigen Montag, doch im artverwandten Skeleton konnte Großbritannien zwei von drei möglichen Goldmedaillen abräumen.

Ansonsten könnte sich Hamilton durchaus als Biathlet vorstellen: "Ich liebe Langlauf und dann das Schießen", sagt er. "Beim Schießen würde ich alles abräumen, weil ich so gut darin bin, Sachen zu treffen, aber im Skilanglauf bin ich weniger gut. Man braucht eine gewisse Körpergröße für die Skier, und ich habe nicht die Größe, die man braucht."

"Aber ich habe gerade gesehen, dass sie einen jamaikanischen Skilangläufer haben, der es fantastisch macht, wenn man bedenkt, dass sie in Jamaika keinen Schnee haben. Das ist eine coole Geschichte", sagt er.

Wen er damit meint, das bleibt offen, denn ein Langläufer aus Jamaika ist bei den Spielen in Italien nicht dabei: Die Mannschaft des Karibikstaates besteht aus fünf Bobfahrern und einem Skifahrer, der beim Slalom am Start war, aber im ersten Lauf ausschied.

Grenada ist bei den Spielen mit keinem Athleten vertreten.

Übrigens: Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc äußert sich ähnlich, denn auch er würde sich für Bobfahren entscheiden. Zum Anschieben am Start bräuchte er aber "ein paar Jungs, die etwas größer sind als ich", lacht er. "Aber ich wäre der Fahrer. Darin wäre ich ziemlich gut."

Ein Vergleich auf der Bobbahn zwischen den Fahrern wäre sicherlich interessant, denn auch Hamilton ist dort von seinen Qualitäten überzeugt: "Beim Bobfahren würde ich alles abräumen."