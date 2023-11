Lewis Hamiltons erster Formel-1-Mercedes für 17 Millionen versteigert

Der Formel-1-Bolide von Mercedes aus dem Jahr 2013, mit dem Lewis Hamilton den ersten Sieg für das Team einfuhr, wurde im Rahmen des Grand Prix von Las Vegas für 15,1 Millionen britische Pfund (derzeit rund 17,2 Millionen Euro) versteigert - deutlich mehr als die geschätzten neun bis 14 Millionen Euro.

Den Mercedes W04 mit der Chassisnummer 4 fuhr Hamilton in seiner ersten Saison im Silberpfeil-Team bei 14 von 19 Saisonrennen. So auch beim Großen Preis von Ungarn 2013, als Hamilton sein erstes Rennen für Mercedes gewann. In Malaysia, China und Belgien wurde der heute siebenmalige Weltmeister mit diesem Chassis jeweils Dritter.

Es ist das erste Mercedes-Formel-1-Auto von Hamilton, das öffentlich zum Verkauf angeboten wird. Das renommierte Auktionshaus RM Sotheby's brachte es am Samstag in Las Vegas unter den Hammer. Die Auktion fand im Wynn's Awakening Theater statt und wurde vom TV-Moderator und Autor James Corden moderiert.

Auch ein Ferrari-Rennanzug von Michael Schumacher wurde versteigert

Insgesamt wurden 39 Objekte versteigert. Ein Ferrari-Rennanzug, den Michael Schumacher bei seinem Sieg beim Großen Preis von Italien 2003 getragen haben soll, erzielte umgerechnet 116.380 Euro. Ein Ferrari F40 GT aus dem Jahr 1990, der ursprünglich dem Erbauer der Rennstrecke von Mugello gehörte und in der italienischen GT-Serie eingesetzt wurde, scheiterte am Mindestgebot und wurde in der Nacht nicht verkauft.

Den Rekordpreis für ein Formel-1-Auto erzielte 2013 beim Goodwood Festival of Speed der Mercedes W196R aus dem Jahr 1954, mit dem Juan Manuel Fangio seinen zweiten von fünf Weltmeistertiteln holte: Er wechselte für 19,6 Millionen britische Pfund den Besitzer.

Auch der teuerste jemals verkaufte Rennwagen war ein Mercedes: Ein nicht fahrbereiter Sportwagen-Prototyp 300SLR "Uhlenhaut Coupe" wechselte bei einer von RM Sotheby's vermittelten Privatauktion den Besitzer.

Nächste Auktion in Abu Dhabi

Den Erlös von 115 Millionen Pfund investierte Mercedes in den Aufbau eines weltweiten Bildungs- und Forschungsstipendienprogramms für junge Menschen mit den Schwerpunkten Umweltwissenschaften und Dekarbonisierung.

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi Ende dieses Monats wird Bonhams den Lotus 79 (ebenfalls Chassis Nummer 4) versteigern, mit dem Mario Andretti 1978 die Weltmeisterschaft gewann, und erwartet einen Erlös von 7,5 Millionen Pfund. Auch der McLaren MP4/21 von Kimi Räikkönen aus dem Jahr 2006 und ein Ferrari-Showcar aus dem Jahr 2001 stehen dort auf der Auktionsliste.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.