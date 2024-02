Lewis Hamiltons Vorgänger: Die ältesten Ferrari-Debütanten in der Formel 1

Lewis Hamilton wagt im hohen Rennfahreralter noch einmal den Wechsel zu einem neuen Team. Der Formel-1-Rekordweltmeister wird Mercedes nach der Saison 2024 verlassen, um sich ab 2025 dem Traditionsrennstall Ferrari anzuschließen.

Bei seinem ersten Rennen in Rot wird Hamilton, der am 7. Januar 1985 geboren wurde, im kommenden Jahr demnach bereits 40 Jahre alt sein. Damit ist jetzt bereits klar, dass Hamilton zu den ältesten Ferrari-Debütanten in der Formel-1-Geschichte gehören wird.

In unserer Fotostrecke blicken wir auf die zehn Fahrer zurück, die bei ihrem ersten Formel-1-Rennen für Ferrari bislang am ältesten wären. Und tatsächlich haben dabei vor Hamilton erst sechs andere Fahrer die 40er-Marke geknackt!

Zudem wird Hamilton der erste Fahrer in diesem Jahrtausend sein, der bei seinem ersten Grand Prix für die Scuderia bereits 40 Jahre alt war. Denn die meisten Piloten in unserer Liste stammen noch aus den ersten Jahren der Formel-1-Weltmeisterschft.

Tatsächlich taucht in unserer Top 10 nur ein Fahrer auf, der sein Debüt für Ferrari nach der Jahrhundertwende gegeben hat. Interessant ist dabei auch ein Blick darauf, wie erfolgreich die entsprechenden Piloten jeweils für die Scuderia waren.

Denn viele Piloten aus unserer Liste schafften es für Ferrari zwar auf das Podium, nur drei konnten jedoch auch mindestens ein Rennen gewinnen. Und lediglich ein Formel-1-Fahrer aus unserer Top 10 wurde mit Ferrari sogar Weltmeister.

Sollte Hamilton übrigens das Ziel haben, der älteste Formel-1-Champion auf Ferrari zu werden, dann müsste er noch bis mindestens 2030 in der Königsklasse fahren. Dieser Rekord wird aktuell nämlich noch von Juan Manuel Fangio gehalten.

Und der langjährige Formel-1-Rekordweltmeister war bei seinem ersten und einzigen Titelgewinn für die Scuderia in der Saison 1956 bereits 45 Jahre alt ...

Mit Bildmaterial von Sinem Bicer (Motorsport Network).