Lewis Hamiltons vorletzter Sieg ist so lange her, dass ...

Lewis Hamilton hat wieder gewonnen in der Formel 1. Doch seit seinem nun vorletzten Sieg ist viel Zeit vergangen: Gut zweieinhalb Jahre liegen zwischen den Grand Prix von Saudi-Arabien 2021 in Dschidda und dem Grand Prix von Großbritannien 2024 in Silverstone. Und in dieser Zeit hat sich in der Formel 1 einiges verändert.

Unsere Fotostrecke nennt einige dieser Veränderungen, und sie betreffen auch ganz konkret Hamilton: Er hat zum Beispiel im Anschluss an die Saison 2021 einen neuen Teamkollegen erhalten bei Mercedes. Und der Mann, der beim umstrittenen Finalrennen 2021 in Abu Dhabi als Rennleiter die Entscheidungen traf, ist inzwischen nicht mal mehr für den Automobil-Weltverband (FIA) tätig.

Wie groß der Wandel in der Formel 1 ist, unterstreicht auch ein Blick auf die Verantwortlichen der Rennställe: Einzig zwei Renntälle haben ihre Teamchefs behalten, alle anderen Mannschaften haben neue Führungspersonen gekriegt. Auch das Fahrerfeld hat sich verändert: Mehrere Ex-Champions haben seit 2021 ihre Formel-1-Karrieren beendet.

Neuerungen gibt es aber auch im Formel-1-Kalender, denn die Saison 2021 stand noch im Zeichen der Corona-Pandemie und führte die Protagonisten an Orte, die unter normalen Umständen wohl keinen Grand Prix ausgetragen hätten.

Auch die politische Weltlage hat ihre Spuren hinterlassen am Formel-1-Kalender: 2021 trug Russland zum bislang letzten Mal einen Grand Prix aus, dann erfolgte die Invasion in der Ukraine und Russland verlor seinen Formel-1-Vertrag. In den USA wiederum sind seither gleich zwei neue Stadtkurse entstanden.

Neue Teams dagegen sucht man vergebens: Alle zehn aktuellen Formel-1-Rennställe waren schon 2021 aktiv, teilweise aber unter anderen Namen. Auch das zeigt unsere Fotostrecke auf. Und daran lässt sich gut erkennen, wie lange die "Durststrecke" von Hamilton wirklich war.

Der britische Mercedes-Fahrer hat nach seinem Silverstone-Sieg übrigens selbst erklärt, er habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet , noch einen weiteren Grand-Prix-Erfolg erzielen zu können. Jetzt aber hat Hamilton den Formel-1-Siegrekord weiter ausgebaut. ( Weitere Informationen dazu in der Formel-1-Datenbank!