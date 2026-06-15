Lewis Hamiltons Wende bei Ferrari: Toto Wolff nennt Schlüsselfaktoren

Lewis Hamiltons Formkurve zeigt in der Formel 1 Saison 2026 deutlich nach oben. Nach einem schwierigen ersten Jahr bei Ferrari feierte der siebenmalige Weltmeister seinen ersten Sieg für die Scuderia beim Barcelona-Grand-Prix und sammelte zuvor mehrere Podiumsplatzierungen.

Mercedes Teamchef Toto Wolff sieht dafür eine Kombination aus sportlichen, technischen und persönlichen Faktoren verantwortlich.

Hamilton hatte 2025 nach seinem Wechsel zu Ferrari eine enttäuschende Premierensaison erlebt. Ein Podestplatz blieb damals aus. In diesem Jahr präsentiert sich der Brite jedoch deutlich stärker. Vor seinem Erfolg in Barcelona stand er bereits in China, Monaco und Kanada auf dem Podium.

Erster Ferrari Sieg nach schwieriger Debütsaison

Beim Grand Prix von Barcelona setzt sich Hamilton mit einer aggressiven Dreistoppstrategie gegen die Konkurrenz durch. Ein spätes Virtuelles Safety-Car spielte ihm zusätzlich in die Karten, da er seinen letzten Boxenstopp unter günstigen Bedingungen absolvieren konnte. Anschließend verteidigte er seine Führung souverän bis ins Ziel.

Nach dem Rennen gratulierte Wolff seinem langjährigen ehemaligen Fahrer zu dessen Erfolg: "Zunächst einmal Glückwunsch an Lewis! Er hat so hart gearbeitet und besonders im vergangenen Jahr viele schwierige Momente erlebt. Deshalb freue ich mich von Herzen für ihn, dass er gewonnen hat."

Außerdem betont Wolff erneut seine Wertschätzung für Hamilton: "Ich habe immer gesagt: Wenn nicht einer unserer beiden Fahrer gewinnt, dann sollte es Lewis sein. Und heute hat er sich den Sieg verdient." Wolff erwähnt auch Ferrari Teamchef Frédéric Vasseur in diesem Zusammenhang: "Ich freue mich auch für Fred. Die Verantwortung und der Druck bei Ferrari ist enorm. Deshalb bin ich glücklich und erleichtert für ihn. Er liegt mir am Herzen."

Wolff sieht technische und sportliche Gründe

Auf die Frage nach den Gründen für Hamiltons Leistungssteigerung verweist Wolff zunächst auf die aktuelle Fahrzeuggeneration. Die neuen Autos sind in ihrem Verhalten anders als die Fahrzeuge der vergangenen Jahre, die durch starkes Bouncing und sehr steife Abstimmungen geprägt waren.

Die Boliden in diesem Jahr sind absolut unterschiedlich und passen offenbar besser zu Hamiltons Fahrweise. "Das ist wieder näher an einem konventionellen Fahrstil, zumindest was Aerodynamik und Fahrzeugdynamik betrifft", erklärt Wolff. "Offensichtlich ist das Motormanagement komplett anders, aber man sieht, dass er stark fährt."

Darüber hinaus lobt der Österreicher die Zusammenarbeit innerhalb des Ferrari Teams. "Die Dynamik im Team scheint gut zu sein zwischen ihm und seinem Renningenieur", sagt Wolff. "Ich habe ihn auf dem Podium im Fernsehen gesehen. Sein Gesichtsausdruck zeigt mir, dass er sehr glücklich ist."

Auch das Privatleben spielt eine Rolle

Anschließend erlaubt sich Wolff, nicht nur als ehemaliger Teamchef, sondern auch als langjähriger Freund von Hamilton, eine scherzhafte Bemerkung über dessen Privatleben: "Vielleicht hilft die Freundin! Mir hat es geholfen, eine Partnerin zu haben. Man hat ein stabiles Familienleben und die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen."

Upgrade im Privatleben, vielleicht auch ein Schlüssel zum Erfolg Foto: GettyImages

Wolff stellt jedoch klar, dass aus seiner Sicht mehrere Faktoren zusammenkommen. "Ich denke, es ist die Summe all dieser Faktoren aus emotionaler, persönlicher und professioneller Sicht", erklärte er. "Wenn man sich wohlfühlt, gewinnt man."

Hamiltons Sieg hatte auch Auswirkungen auf die Weltmeisterschaft. Durch den Ausfall von Kimi Antonelli vier Runden vor Rennende verkürzt Hamilton seinen Rückstand auf den Italiener von 66 auf 41 Punkte. George Russell liegt nach seinem zweiten Platz in Barcelona nun neun Punkte hinter Hamilton auf Platz drei in der Fahrerwertung.