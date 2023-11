Liam Lawson muss 2024 "allzeit bereit" sein für Red Bull

"Natürlich will ich Rennen fahren", sagt Liam Lawson. Doch weil das in der Formel-1-Saison 2024 nicht klappt, arrangiert er sich notgedrungen damit, als Ersatzfahrer von AlphaTauri und Red Bull wenigstens immer vor Ort zu sein, wenn auch in einer passiven Rolle. "Schön ist das nie, aber ich werde versuchen, das Beste draus zu machen, so wie bisher", versichert Lawson.

Denn schon 2023 kam aus heiterem Himmel doch eine Formel-1-Chance für ihn: Nach der Verletzung von Daniel Ricciardo beim Niederlande-Grand-Prix saß plötzlich Lawson als neuer Stammfahrer bei AlphaTauri im Auto. Und auf ein genau solches Szenario in der Saison 2024 bereitet sich Lawson auch jetzt wieder vor.

Das ist aber nicht sein eigener Wunsch, betont Lawson: "So gerne ich im Rennauto sitzen würde, Red Bull hat entschieden, was aktuell das Beste für mich ist. Man will, dass ich zu hundert Prozent darauf konzentriert bin, allzeit bereit zu sein."

Deshalb schickt die Energydrink-Marke Lawson wohl auch nicht parallel in eine andere Meisterschaft, so wie 2023 in die japanische Super Formula. Nur knapp verpasste Lawson dort den Titelgewinn. "Vor allem deshalb wird mir die Rennserie fehlen", sagt er. "Das hätte ich schon gerne geschafft, aber es ist jetzt, wie es ist."

Und damit hat Lawson bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Gesamtsieg knapp verpasst: 2021 hatte er durch einen unverschuldeten Unfall beim Finalwochenende den DTM-Fahrertitel verloren, 2023 fehlte es ihm laut eigener Aussage an Konstanz zum Triumph in der Super Formula.

Die Zeit in Japan will er aber nicht missen: "Ich wäre ohne die Super Formula sicher nicht so bereit für die Formel 1, als wenn ich direkt den Schritt aus der Formel 2 vollzogen hätte. Denn es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Formel-1-Simulator und dem Auto in der Super Formula. Das hat eine Schlüsselrolle für mich gespielt."

"Denn wenn du auf den nächsten Schritt aus bist, dann stellt die Super Formula eine große Herausforderung dar, aber für mich war sie die Brücke hin zur Formel 1."

