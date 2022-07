Liam Lawson und Oscar Piastri vor Formel-1-Trainingsdebüt in Belgien

Audio-Player laden

Liam Lawson und Oscar Piastri werden nach der Sommerpause ihr offizielles Debüt in einem Formel-1-Auto geben, indem sie in einem ersten Freien Training zum Einsatz kommen werden.

Lawson wird am Freitag beim Belgien-Grand-Prix für AlphaTauri fahren, während Piastri seinen ersten Auftritt entweder in Spa oder am darauffolgenden Wochenende in Monza bei Alpine haben wird.

Alle Teams müssen in dieser Saison einen Rookie in zwei FT1-Sitzungen einsetzen, wobei beide Stammfahrer jeweils einmal ihren Platz räumen müssen. Die einzige Ausnahme ist Alfa Romeo, denn die FIA akzeptierte, dass der erste Einsatz von Guanyu Zhou in Bahrain als Rookie-Einsatz gewertet wurde.

Bisher nur drei von 19 Rookie-Einsätzen

Viele der anderen 19 FT1-Rookie-Einsätze müssen nach der Sommerpause noch stattfinden. Die Teams müssen dabei verschiedene Kompromisse eingehen, wenn sie versuchen, Rookie-Einsätze zu planen, da Strecken wie Singapur und Suzuka - die beide zum ersten Mal seit 2019 befahren werden - eine maximale Kilometerleistung für die Rennfahrer erfordern.

Die Entscheidung für Belgien birgt ebenfalls ein gewisses Risiko, denn die hohe Regenwahrscheinlichkeit könnte entweder für den Rookie schwierig werden, wenn es nass ist oder für den Stammfahrer, wenn er wertvolle Kilometer im Trockenen verpasst und spätere Sitzungen nass werden sollten.

Bisher wurde Nyck de Vries zweimal eingesetzt, einmal für Alexander Albon bei Williams in Barcelona sowie am vergangenen Rennwochenende in Frankreich für Lewis Hamilton bei Mercedes. Sergio Perez musste seinen Red Bull ebenfalls in Barcelona für Jüri Vips räumen.

Liam Lawson in Belgien mit Doppelbelastung

Alfa Romeo-Teamchef Frederic Vasseur hat bereits bestätigt, dass Alfa-Junior Theo Pourchaire noch zum Einsatz kommen wird, allerdings nicht an einem Wochenende, die für die Pirelli-Reifentests in FT2 ausgewählt wurden, da dies die Dinge für das Team verkomplizieren würde.

Trotz dieser Komplikationen erklärt AlphaTauri-Teamchef Franz Tost, dass sein Team diese klare Entscheidung getroffen hat: "Derzeit planen wir, Liam Lawson in FT1 in Spa einzusetzen."

Ferrari noch unklar über Schwarzman-Einsatz

Die Pläne von Alpine sind ebenfalls ziemlich in Stein gemeißelt, auch wenn man für den Einsatz von Oscar Piastri noch kein genaues Datum angeben will: "Es wird kein großes Problem sein, ein Wochenende zu finden", sagt Alpine-Sportdirektor Alan Permane. "Es gibt viele, und ich denke, wir werden Oscar entweder in Spa oder Monza zum ersten Mal in unserem Auto sehen."

Ferrari hat die Einsätze für Robert Schwarzman noch nicht festgelegt. Der ehemalige Formel-2-Pilot, der jetzt in israelischen Farben fährt, hat jedoch vor kurzem als Vorbereitung einige Fahrten in einem 2021er-Auto absolviert.

"Wir haben noch nicht genau entschieden, welche Veranstaltung es sein wird", sagt Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies. "Singapur wird es eher nicht, weil dort die Stammfahrer viel fahren müssen. Ich denke aber auch nicht, dass wir ein Problem damit haben, es an einem der Wochenenden zu machen, an denen wir Pirelli-Tests haben."

