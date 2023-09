Liberty Media gibt zu: Dominanz von Verstappen eine Herausforderung

Liberty-Media-Geschäftsführer Greg Maffei räumt ein, dass die derzeitige Dominanz von Max Verstappen in der Formel 1 eine "Herausforderung" für den Sport darstellt, der seinerseits versucht, die Zuschauerzahlen und das Interesse der Fans aufrechtzuerhalten.

Am vergangenen Wochenende stellte Verstappen in Monza mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in Folge einen neuen Rekord auf, wobei der Niederländer und sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez in diesem Jahr bisher jedes Rennen gewonnen haben.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali versucht derweil, den Fokus auf die Tatsache zu legen, dass Verstappen mit seiner Rekordserie derzeit Geschichte schreibt, die es Wert ist, angesehen zu werden. Auch Maffei betont die Vorzüge.

"Das Mittelfeld ist sehr interessant und wir können statistisch belegen, dass es mehr Überholmanöver gibt als je zuvor", sagt er bei einer Veranstaltung der Investmentgesellschaft Goldman Sachs. "Die Herausforderung ist natürlich, dass Max Verstappen ein unglaubliches Jahr oder ein Rekordjahr hat."

"Stefano Domenicali versucht zu Recht, den Spieß umzudrehen und zu sagen: 'Kommt und seht euch dieses historische Ereignis an, so einen Erfolg habt ihr noch nie gesehen, das wollt ihr nicht verpassen.' Wir werden sehen, ob das funktioniert", so Maffei.

Verstappen nur mit Beinbruch zu stoppen?

"Die Realität ist, dass wir ein sehr attraktives Wettbewerbsprodukt haben, abgesehen davon, dass Max so schnell ist", sagt Maffei. "Außer wenn wir ihm ein Bein brechen, a la Tonya Harding, weiß ich nicht, was wir dagegen tun können."

Der Liberty-Media-Geschäftsführer bezieht sich dabei auf einen berühmten Eiskunstlauf-Skandal aus dem Jahr 1994, bei dem Tonya Harding beschuldigt wurde, an einem Angriff auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan beteiligt gewesen zu sein, um deren Chancen bei den US-Meisterschaften und damit bei den Olympischen Spielen zu zerstören.

Bei dem Attentat auf Kerrigan wurde das Knie der Amerikanerin mit einer Eisenstange verletzt, trotzdem konnte sie wenige Wochen später die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen erlangen.

Auch Verstappen ist in seiner Sportart ein Star und für Maffei "ein Phänomen", wie er sagt: "Er fährt das wohl schnellste Auto und er fährt es sehr gut. Wenn man die Linien sieht, die er fährt, wie aggressiv diese Linien sind, aber wie gut er sie fährt - das ist wirklich atemberaubend", lobt er. "Und man kann statistisch sehen, warum er schneller ist als alle anderen".

Einschaltquoten sind nicht alles

Maffei räumt ein, dass die TV-Einschaltquoten nicht der einzige Maßstab für das Interesse an der Formel 1 sind. "Ich denke, man muss das allgemeine Interesse am Sport betrachten", sagt er.

"Die Einschaltquoten sind ein bisschen schwierig. Wir hatten in diesem Jahr viele Erfolge, ich glaube, drei der vier besten Rennen hier in den USA waren in diesem Jahr, was die Einschaltquoten angeht, und unsere durchschnittlichen Einschaltquoten sind von Jahr zu Jahr gestiegen", meint er weiter.

"Allerdings kann es auch besondere Umstände geben. Letztes Jahr war Miami beispielweise alleinstehen, und in diesem Jahr musste man sich gegen ein Playoff-Spiel der Miami Heat behaupten", so Maffei. "Diese besonderen Umstände können die Einschaltquoten eines Rennens beeinflussen."

"Wenn man sich das gesamte Interesse ansieht, gemessen am Wachstum, nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch daran, wie sehr wir auf Instagram, YouTube und TikTok gewachsen sind, dann ist das Interesse an diesem Sport weiter gewachsen, weit über den zweistelligen Bereich hinaus. Ich bin also überzeugt, dass die Nachfrage sehr hoch ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.