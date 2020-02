Liste komplett: Red Bull verkündet Präsentationstermin für RB16

Als letztes Formel-1-Team hat Red Bull nun seinen Präsentationstermin des neuen Boliden für die Saison 2020 verraten. Der RB16, wie das neue Auto der Bullen heißen wird, erblickt am Mittwoch, 12. Februar, das Licht der Welt. Dort wird er in Silverstone einen Shakedown absolvieren.

Damit zeigt man das neue Auto am gleichen Tag wie Renault, die ihren Boliden in Paris launchen werden. Noch früher zeigt nur Ferrari seinen Boliden, nämlich bereits einen Tag davor. Schwesterteam AlphaTauri zeigt seinen Boliden zwei Tage später in Österreich.

Red Bull wird mit Max Verstappen und Alexander Albon in die Saison gehen und damit den dritten Fahrer im dritten Jahr an der Seite des Niederländers präsentieren. Wie im Vorjahr wird der neue Bolide durch einen Honda-Motor angetrieben. Es ist jedoch das letzte Jahr mit Partner Aston Martin, die ab 2021 mit einem eigenen Team an den Start gehen werden.

Damit sind nun alle Launch-Termine komplett.

Zur Übersicht der Präsentationen

Mit Bildmaterial von LAT.