Live bei Sky: Alle TV-Infos zum Formel-1-Rennen in Abu Dhabi 2022

Erstmals seit 2014 ist die Startnummer 1 wieder dabei in der Formel 1. Und Grand-Prix-Fans können in der Saison 2022 jedes Manöver von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull sowie das Abschneiden von Lewis Hamilton im Mercedes, von Sebastian Vettel im Aston Martin und von Mick Schumacher im Haas live verfolgen: Sky zeigt seit der Saison 2021 die Formel 1 exklusiv in Deutschland. Hier erfahren, warum sich das Live-Erlebnis auf Sky besonders lohnt! In dieser Übersicht findest Du alle wesentlichen Details zur TV-Übertragung und den wichtigsten Livestreams. Du erfährst Details zum Zeitplan und den Möglichkeiten, das Formel-1-Geschehen via Fernsehen, Liveticker oder Live-App zu verfolgen. Kurzum: Wir beantworten Dir alle entscheidenden Fragen zur Formel 1 im TV der Saison 2022!

Was bietet Sky in seiner Live-Berichterstattung zur Formel 1 2022? Sky zeigt die komplette Formel-1-Saison 2022 exklusiv in Deutschland. Zu sehen sind wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying und das Rennen, jeweils live und mit deutschem Kommentar. Hier alle Details zum Sky-Angebot für die Formel 1 2022 abrufen! Kommentator Sascha Roos führt auch 2022 durch die Sendungen. Ihm stehen mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei ehemalige Formel-1-Fahrer abwechselnd als Experten zur Seite, um das Geschehen zu analysieren. Auch Ex-Champion Nico Rosberg steht Sky für die Berichterstattung zur Verfügung. Peter Hardenacke moderiert die Formel-1-Sendungen bei Sky, Sandra Baumgartner geht vor Ort auf Stimmenfang. Was Sky zusätzlich im TV-Programm hat: die Vorab-Pressekonferenzen von Fahrern und Teamchefs, dazu die Top-3-Pressekonferenzen im Anschluss an Qualifying und Rennen. Und: Dank der engen Zusammenarbeit mit "Sky Sports F1" in England und "Sky Italia" in Italien bekommen deutsche Motorsport-Fans bei Sky zusätzliche Inhalte geboten. Ergänzend zum Formel-1-Programm zeigt Sky alle Einheiten von Formel 2, Formel 3 und die Rennen des Porsche-Supercups live - zu sehen ebenso wie die Formel 1 auf dem Sky-eigenen Motorsport-Sender "Sky Sport F1", der rund um die Uhr Motorsport-Inhalte bietet. Hier klicken: Weitere Informationen zum Formel-1-Angebot von Sky!

Welche anderen TV-Sender berichten 2022 von der Formel 1?

Deutschland

RTL hatte seinen TV-Vertrag für die Königsklasse des Motorsports nach fast 30 Jahren zunächst auslaufen lassen und wollte die Formel 1 ab 2021 nicht mehr übertragen. Dann aber hat sich der Privatsender 2021 eine Sublizenz von Sky für vier Rennen gesichert und kann damit doch wieder eine Formel-1-Berichterstattung anbieten, live und exklusiv im Free-TV in Deutschland. Die Vereinbarung mit Sky umfasst noch die Formel-1-Saison 2022.

Die vier Formel-1-Rennen, die RTL 2022 live im deutschen Fernsehen zeigt, sind: Imola (24. April), Silverstone (3. Juli), Zandvoort (4. September), Sao Paulo (13. November).

In der Saison 2022 setzt RTL auf die bewährte TV-Mannschaft: Florian König führt als Moderator durch die Sendungen, der Live-Kommentar kommt von Heiko Waßer und Christian Danner. Vor Ort an der Rennstrecke ist Kai Ebel als Reporter im Formel-1-Fahrerlager unterwegs. Beim Rennen in Zandvoort wird König als Moderator von Laura Papendick vertreten.

Auch der deutsche Sportsender Sport1 berichtet in der Saison 2022 von der Formel 1, mit Beiträgen in seinem Motorsport-Magazin, das vom Automobilclub von Deutschland präsentiert wird. Jede Woche sonntagabends klären Moderatoren und Studiogäste die wichtigsten Fragen rund um den internationalen Motorsport und haben mit Ex-Rennfahrer Christian Danner auch einen Formel-1-Experten dabei. Zuschauer können das Motorsport-Magazin bei Sport1 sowohl im TV als auch im Stream verfolgen.

Österreich

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV seit 2021 und bis einschließlich 2023 die Übertragung der Formel-1-Rennen zu gleichen Teilen. Für 2022 wurde vereinbart: Jeder Sender zeigt elf Rennen live in Österreich. Dazu kommt eine Besonderheit: Einzig der Österreich-Grand-Prix 2022 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ist für die österreichischen Fans auf ServusTV und ORF parallel im TV zu sehen.

Beim ORF kommentiert auch in der Formel-1-Saison 2022 das eingespielte Duo bestehend aus Ernst Hausleitner und dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Alexander Wurz. Sie steigen üblicherweise zum ersten Freien Training am Freitag in die Berichterstattung ein, jeweils live.

2021 hat der ORF das Format "Formel 1 Motorhome" eingeführt, um das Geschehen auf der Rennstrecke zu rekapitulieren. Hier bekommen Hausleitner und Wurz auch in der Saison die Unterstützung von Experten, nämlich von den österreichischen Rennfahrerinnen Corinna Kamper und Bianca Steiner sowie von Ex-DTM-Fahrer Ferdinand Habsburg und von Rennstall-Besitzer Robert Lechner.

Die zwölf Rennen, die der ORF 2022 2022 live im österreichischen Fernsehen zeigt, sind: Sachir (20. März), Melbourne (10. April), Barcelona (22. Mai), Monaco (29. Mai), Montreal (19. Juni), Spielberg (10. Juli), Budapest (31. Juli), Zandvoort (4. September), Monza (11. September), Singapur (2. Oktober), Austin (23. Oktober), Sao Paulo (13. November)

00:20-02:00 Uhr: Rennen (ORF 1/Wiederholung) Bei ServusTV ist die ehemalige Sky-Moderatorin Tanja Bauer mit mit der Redaktionsleitung Formel 1 betraut. Im Gegensatz zu früher aber steht sie nicht mehr selbst vor der Kamera. Andrea Schlager, bisher für ServusTV in der Motorrad-WM MotoGP im Einsatz, hat 2021 die Moderation der Formel-1-Sendungen übernommen. Ihr steht 2022 wieder Christian Klien als bisher letzter Österreicher in der Formel 1 als Experte zur Seite.

Kommentiert werden die Formel-1-Einheiten auf ServusTV auch 2022 von Andreas Gröbl. Er bildet gemeinsam mit Nico Hülkenberg aus Deutschland ein Duo. Hülkenberg hat bereits 2021 sein Debüt als Co-Kommentator von ServusTV gegeben. Ebenfalls als Experten dabei sind erneut die Sportwagen-Fahrer Philip Eng und Mathias Lauda sowie der ehemalige Mercedes-Aerodynamiker Philipp Brändle.

Die zwölf Rennen, die ServusTV 2022 2022 live im österreichischen Fernsehen zeigt, sind: Dschidda (27. März), Imola (24. April), Miami (8. Mai), Baku (12. Juni), Silverstone (3. Juli), Spielberg (10. Juli), Le Castellet (24. Juli), Spa (28. August), Ersatzrennen für Sotschi (25. September), Suzuka (9. Oktober), Mexiko-Stadt (31. Oktober), Abu Dhabi (20. November)

Im Rahmen seiner Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" blickt ServusTV jeden Montagabend auf die aktuellen Ereignisse und Themen im Sport. Auch die Formel 1 und Motorsport allgemein kommen dabei zur Sprache, üblicherweise mit prominenten Gästen. TV-Zeiten für Sport und Talk aus dem Hangar-7

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.