Live bei Sky: Alle TV-Infos zum Formel-1-Rennen in Belgien

Die Formel 1 ist zurück! Und Grand-Prix-Fans können in der Saison 2023 jedes Manöver von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull sowie das Abschneiden von Lewis Hamilton im Mercedes und von Nico Hülkenberg im Haas live verfolgen: Sky zeigt seit der Saison 2021 die Formel 1 exklusiv in Deutschland. Hier erfahren, warum sich das Live-Erlebnis auf Sky besonders lohnt!

In dieser Übersicht findest Du alle wesentlichen Details zur TV-Übertragung und den wichtigsten Livestreams. Du erfährst Details zum Zeitplan und den Möglichkeiten, das Formel-1-Geschehen via Fernsehen, Liveticker oder Live-App zu verfolgen. Kurzum: Wir beantworten Dir alle entscheidenden Fragen zur Formel 1 im TV der Saison 2023!

Hier klicken: Der Formel-1-Zeitplan für das Wochenende in Belgien

Was bietet Sky in seiner Live-Berichterstattung zur Formel 1 2023?

Sky zeigt die komplette Formel-1-Saison 2023 exklusiv in Deutschland. Zu sehen sind wie gewohnt alle Trainings, das Qualifying und das Rennen, jeweils live und mit deutschem Kommentar. Hier alle Details zum Sky-Angebot für die Formel 1 2023 abrufen!

Kommentator Sascha Roos führt auch 2023 durch die Sendungen. Ihm stehen mit Ralf Schumacher und Timo Glock zwei ehemalige Formel-1-Fahrer abwechselnd als Experten zur Seite, um das Geschehen zu analysieren. Auch Ex-Champion Nico Rosberg tritt für Sky wieder vor das Mikrofon. Peter Hardenacke moderiert die Formel-1-Sendungen bei Sky, Sandra Baumgartner geht vor Ort auf Stimmenfang.

Was Sky zusätzlich im TV-Programm hat: die Vorab-Pressekonferenzen von Fahrern und Teamchefs, dazu die Top-3-Pressekonferenzen im Anschluss an Qualifying und Rennen. Und: Dank der engen Zusammenarbeit mit Sky Sports F1 in England und Sky Italia bekommen deutsche Motorsportfans bei Sky zusätzliche Inhalte geboten.

Ergänzend zum Formel-1-Programm zeigt Sky alle Einheiten von Formel 2, Formel 3 und die Rennen des Porsche-Supercups live - zu sehen ebenso wie die Formel 1 auf dem Sky-eigenen Motorsport-Sender "Sky Sport F1", der rund um die Uhr Motorsport-Inhalte bietet.

Hier klicken: Weitere Informationen zum Formel-1-Angebot von Sky!

Live-TV-Sendungen von Sky zum Belgien-Grand-Prix 2023

Freitag, 28. Juli 2023

13:15-15:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/live)

16:45-18:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/live)

18:30-19:00 Uhr: Pressekonferenz Top 3 Qualifying (Sky Sport F1/live)

Samstag, 29. Juli 2023

11:45-13:15 Uhr: Sprint Shootout (Sky Sport F1/live)

15:30-17:30 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/live)

18:15-18:45 Uhr: Pressekonferenz Top 3 Sprint (Sky Sport F1/live)

Sonntag, 30. Juli 2023

13:30-14:55 Uhr: Vorberichte (Sky Sport F1/live)

14:55-16:45 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/live)

16:45-17:30 Uhr: Analysen und Interviews (Sky Sport F1/live)

17:30-18:00 Uhr: Pressekonferenz Top 3 Rennen (Sky Sport F1/live)

18:00-18:30 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/live)

Weitere Sendungen von Sky zum Belgien-Grand-Prix 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023

19:00-19:15 Uhr: Warm-up - Das Motorsport Spezial (Sky Sport F1/Magazin)

19:15-20:00 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer (Sky Sport F1/re-live)

Freitag, 28. Juli 2023

12:15-12:30 Uhr: Warm-up - Das Motorsport Spezial (Sky Sport F1/Magazin)

12:30-13:15 Uhr: Pressekonferenz der Fahrer (Sky Sport F1/Wiederholung)

20:30-22:00 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

22:15-22:30 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

23:00-00:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

Samstag, 29. Juli 2023

02:00-03:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung)

03:30-05:00 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

05:45-06:00 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

08:00-09:30 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

18:45-19:45 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/Wiederholung)

22:00-22:15 Uhr: Sprint kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

23:00-24:00 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/Wiederholung)

Sonntag, 30. Juli 2023

01:00-02:00 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/Wiederholung)

03:30-04:30 Uhr: Sprint Shootout (Sky Sport F1/Wiederholung)

04:30-05:30 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/Wiederholung)

11:15-11:30 Uhr: Sprint kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

18:30-20:30 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung)

21:15-21:45 Uhr: Rennen kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

21:45-22:15 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/Wiederholung)

22:15-00:15 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung)

Montag, 31. Juli 2023

04:00-06:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung)

06:00-07:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky Sport F1/Wiederholung)

07:30-09:00 Uhr: Qualifying (Sky Sport F1/Wiederholung)

09:00-10:00 Uhr: Sprint Shootout (Sky Sport F1/Wiederholung)

10:00-11:00 Uhr: Sprint (Sky Sport F1/Wiederholung)

11:00-13:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung)

13:00-13:30 Uhr: Ted's Notebook (Sky Sport F1/Wiederholung)

13:30-13:45 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

13:45-14:00 Uhr: Sprint kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

14:00-14:30 Uhr: Rennen kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

14:30-14:45 Uhr: F1 Highlights (Sky Sport F1/Highlights)

19:00-21:00 Uhr: Rennen (Sky Sport F1/Wiederholung)

23:00-23:15 Uhr: Qualifying kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

23:15-23:30 Uhr: Sprint kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

23:30-24:00 Uhr: Rennen kompakt (Sky Sport F1/Highlights)

Deutschland

Die schlechte Nachricht für Fans: RTL steigt nach rund 30 Jahren aus der Formel-1-Berichterstattung aus. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Privatsender noch eine Sublizenz von Sky erworben und durfte damit vier Rennen pro Saison übertragen. In Zukunft möchte RTL aber auf andere Sportarten, darunter American Football, setzen.

Sky ist allerdings auch 2023 verpflichtet, vier Rennen im öffentlichen Fernsehen live ausstrahlen zu lassen. Das wird in diesem Jahr über den eigenen YouTube-Kanal geschehen. Das erste Rennen, das Sky dabei live übertragen hat, war der Spanien-Grand-Prix in Barcelona.

Zumindest Highlights von den Grands Prix laufen 2023 zudem bei Sport1 im Fernsehen sowie im Livestream auf Sport1.de und den entsprechenden Apps. Das Medienhaus zeigt in Kooperation mit Sky am Sonntagabend (in Ausnahmefällen auch am Montagabend) eine einstündige Höhepunkt-Sendung mit eigenen Analysen. Peter Kohl kommentiert das Magazin. Als Experte ist der frühere Formel-1-Fahrer Christian Danner dabei. Geplant sind darüber hinaus Live-Schalten an die Rennstrecke im Rahmen der Sport1-Sendung "Doppelpass", die von Florian König moderiert wird.

Sendungen von Sport1 zum Belgien-Grand-Prix 2023

Sonntag, 30. Juli 2023

22:00-23:00 Uhr: Highlights & Analyse (Sport1/live)

Österreich

In Österreich teilen sich ORF und ServusTV seit 2021 und bis einschließlich 2023 die Übertragung der Formel-1-Rennen zu gleichen Teilen. Für 2023 wurde vereinbart: Jeder Sender zeigt elf Rennen live in Österreich.

Beim ORF kommentiert auch in der Formel-1-Saison 2023 das eingespielte Duo bestehend aus Ernst Hausleitner und dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Alexander Wurz. Sie steigen üblicherweise zum ersten Freien Training am Freitag in die Berichterstattung ein, jeweils live.

2021 hat der ORF das Format "Motorhome" eingeführt, um das Geschehen auf der Rennstrecke zu rekapitulieren. Hier bekommen Hausleitner und Wurz auch in der Saison die Unterstützung von Experten, nämlich von den österreichischen Rennfahrerinnen Corinna Kamper und Bianca Steiner, Formel-E-Pilot Maximilian Günther sowie von Ex-DTM-Fahrer Ferdinand Habsburg und von Rennstall-Besitzer Robert Lechner.

Zum ORF-Team stößt auch wieder Thomas Preining, der 2022 nur knapp den DTM-Titel verpasst hat.

Die elf Rennen, die der ORF 2023 live im österreichischen Fernsehen zeigt, sind: Dschidda (5. März), Baku (30. April), Miami (7. Mai), Barcelona (4. Juni), Spielberg (2. Juli), Silverstone (9. Juli), Monza (3. September), Suzuka (24. September), Losail (8. Oktober), Mexiko-Stadt (29. Oktober), Abu Dhabi (26. November).

TV-Sendungen im ORF zum Belgien-Grand-Prix 2023

Sonntag, 30. Juli 2023

17:00-17:50 Uhr: F1 Motorhome (ORF/Magazin)

Montag, 31. Juli 2023

00:15-01:55 Uhr: Rennen (ORF1/Wiederholung)

Bei ServusTV ist die ehemalige Sky-Moderatorin Tanja Bauer mit der Redaktionsleitung Formel 1 betraut. Im Gegensatz zu früher aber steht sie nicht mehr selbst vor der Kamera. Andrea Schlager, bisher für ServusTV in der Motorrad-WM MotoGP im Einsatz, hat 2021 die Moderation der Formel-1-Sendungen übernommen. Ihr steht 2023 wieder Christian Klien als bisher letzter Österreicher in der Formel 1 als Experte zur Seite.

Kommentiert werden die Formel-1-Einheiten auf ServusTV auch 2023 von Andreas Gröbl. Nico Hülkenberg ist aufgrund seiner Tätigkeit als Formel-1-Stammfahrer für Haas natürlich nicht mehr als Experte im Einsatz. Dafür sind erneut die Sportwagen-Fahrer Philipp Eng und Mathias Lauda sowie der ehemalige Mercedes-Aerodynamiker Philipp Brändle als Experten an Bord.

Die elf Rennen, die ServusTV 2023 live im österreichischen Fernsehen zeigt, sind: Sachir (5. März), Melbourne (2. April), Monaco (28. Mai), Montreal (19. Juni), Budapest (23. Juli), Spa (30. Juli), Zandvoort (27. August), Singapur (17. September), Austin (22. Oktober), Sao Paulo (5. November), Las Vegas (18. November)

Im Rahmen seiner Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" blickt ServusTV jeden Montagabend auf die aktuellen Ereignisse und Themen im Sport. Auch die Formel 1 und Motorsport allgemein kommen dabei zur Sprache, üblicherweise mit prominenten Gästen.

Live-TV-Sendungen bei ServusTV zum Belgien-Grand-Prix 2023

Freitag, 28. Juli 2023

13:15-14:45 Uhr: 1. Freies Training (ServusTV/live)

16:30-17:00 Uhr: Vorberichte Qualifying (ServusTV/live)

17:00-18:00 Uhr: Qualifying (ServusTV/live)

18:05-18:30 Uhr: Analyse Qualifying (ServusTV/live)

Samstag, 29. Juli 2023

11:45-12:00 Uhr: Vorberichte Sprint Shootout (ServusTV/live)

12:00-12:45 Uhr: Sprint Shootout (ServusTV/live)

12:45-13:10 Uhr: Analyse Sprint Shootout (ServusTV/live)

15:30-16:30 Uhr: Vorberichte Sprint (ServusTV/live)

16:30-17:00 Uhr: Sprint (ServusTV/live)

17:00-18:00 Uhr: Analyse Sprint (ServusTV/live)

Sonntag, 23. Juli 2023

13:00-15:00 Uhr: Vorberichte Rennen (ServusTV/live)

15:00-16:40 Uhr: Rennen (ServusTV/live)

16:40-18:00 Uhr: Analyse Rennen (ServusTV/live)

Schweiz

In der Schweiz hat sich gegenüber 2022 nicht viel geändert. Michael Weinmann und Oliver Sittler wechseln sich in der Kommentatorenkabine erneut ab. Als Experte fungiert der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer, der 17 Rennen in dieser Saison machen wird. Bei den restlichen Rennen ist Nico Müller geplant, der aber als Formel-E- und WEC-Fahrer noch eigene Rennverpflichtungen hat.

Das Schweizer Fernsehen überträgt in der Regel ausschließlich Qualifying und Rennen live.

Live-TV-Sendungen im SRF zum Belgien-Grand-Prix 2023

Freitag, 28. Juli 2023

16:55-18:10 Uhr: Qualifying (SRF zwei/live)

Samstag, 29. Juli 2023

16:15-17:10 Uhr: Sprint (SRF Info/live)

Sonntag, 30. Juli 2023

14:10-16:50 Uhr: Rennen (SRF zwei/live)

Welche Livestreams werden angeboten für die Formel-1-Saison 2023?

Im Internet werden viele illegale Livestreams angeboten. Wir verweisen an dieser Stelle aber natürlich ausschließlich auf legale Angebote und Abos. Ein solches legales Angebot bietet die Formel 1 selbst mit einem Abo für den Streamingdienst F1 TV Pro. Damit kann man wahlweise deutschen oder englischen Kommentar von Sky hören. Ein F1-TV-Pro-Abo kostet 69,99 Euro (Schweiz) und 64,99 Euro (Österreich) pro Jahr.

Im Programmumfang des F1-TV-Pro-Abos sind sämtliche Formel-1-Einheiten sowie die Rahmenserien Formel 2, Formel 3 und Porsche-Supercup enthalten, jeweils live und on demand, sowie ein Archiv mit historischen Formel-1-Grands-Prix.

Aber Achtung: In Deutschland kann für F1 TV Pro aufgrund der Exklusivrechte von Sky kein neues Abo mehr abgeschlossen werden. Einzig F1-TV-Pro-Bestandskunden können noch auf die Inhalte des Streamingdiensts zugreifen.

Mit F1 TV Access für 26,99 Euro pro Jahr haben Fans Zugriff auf Wiederholungen und das Archiv, nicht aber auf Live-Inhalte der Formel 1 und ihrer Rahmenserien.

Legale Livestreams aller Formel-1-Rennen im Internet bietet der ORF in seiner kostenlosen TVthek an. Die gibt's übrigens auch als App, aber natürlich mit Geosperre für nicht österreichische Zuschauer. Auch ServusTV bietet mit einer App für Mobilgeräte und SmartTV Zugang zu Formel-1-Livestreams, ebenso nur für Österreich. Mittels "WOW" kann die Formel 1 in Deutschland bei Sky gestreamt werden. Details zu Empfang und Preisen findest Du hier!

Was, wenn ich keinen Zugang zu TV oder Livestreams habe?

Wenn Du weder Sky, ORF, ServusTV oder ein Abo beim F1-Streamingdienst hast, dann bist Du auf unserem Portal am besten aufgehoben! Wir bieten den Motorsport-Fans während der Formel-1-Saison von morgens bis abends einen umfangreichen Formel-1-News-Liveticker an, im Stil eines Radioprogramms. In diesem berichten wir live bei Testfahrten und am Rennwochenende zeitnah von allen Aktivitäten auf und neben der Rennstrecke.

Dazu kommen die Formel-1-Session-Liveticker. Die gibt's auch in unseren mobilen Formel-1-Apps, optimal für den "Second Screen" am Tablet oder am Smartphone.

Außerdem bieten wir an Rennwochenenden am Samstag und Sonntag jeweils abends Formel-1-Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de an, wo in der Regel Chefredakteur Christian Nimmervoll und Moderator Kevin Scheuren das jeweilige Tagesgeschehen analysieren und auch auf Zuschauer-Fragen eingehen. Zudem gibt es am Donnerstag ein Video mit den Neuigkeiten vom Medientag und am Freitag die Logrun-Analyse von Datenexperte Kevin Hermann.

Wer sind die Fahrer und Teams in der Formel-1-Saison 2023?

In der Formel-1-Saison 2023 treten 20 Fahrer in zehn Teams an. Der Formel-1-Kalender 2023 ist mit geplanten 23 Rennen der bisher größte in der Geschichte der Rennserie.

Im Feld stehen der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und die beiden zweimaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) und Fernando Alonso (Aston Martin). Übersicht: Fahrer und Teams 2023!

Mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher verliert Deutschland zwei große Zugpferde, dafür kehrt mit Nico Hülkenberg ein anderer Deutscher bei Haas zurück ins Formel-1-Feld. Mit Oscar Piastri (McLaren), Nyck de Vries (AlphaTauri) und Logan Sargeant (Williams) geben gleich drei Piloten ihr Debüt als Stammfahrer.

Welche Änderungen gibt es zur Formel-1-Saison 2023?

Sämtliche Fahrerwechsel vor der Formel-1-Saison 2023 haben wir in dieser Übersicht zusammengestellt. Details zu den technischen Änderungen kannst Du hier abrufen.

Wo finde ich die Ergebnisse zur Formel-1-Saison 2023?

Unser Portal stellt Dir unter diesen Links sämtliche Ergebnisse, Statistiken und Gesamtwertungen zur Formel 1 2023 bereit. Außerdem kannst Du, sobald vorhanden, die einzelnen Resultate zum jeweiligen Rennwochenende abrufen.

Wo finde ich aktuelle Statistiken zur Formel-1-Saison 2023?

Unsere Formel-1-Datenbank informiert Dich stets aktuell über alle wesentlichen Statistiken zur Formel-1-Saison 2023 und allen Formel-1-Saisons seit 1950 mit detaillierten Angaben zu Fahrern, Teams, Motorenlieferanten, Rennstrecken und vielem mehr!

Welche Serien fahren 2023 im Rahmenprogramm der Formel 1?

2023 fahren die gewohnten Serien im Rahmenprogramm der Formel 1, und das im Fall von Formel 2 und Formel 3 wieder parallel statt getrennt voneinander. Mit 14 Auftritten von Sachir bis Abu Dhabi ist die Formel 2 am häufigsten mit dabei. Die Formel 3 kommt auf zehn Gastspiele von Sachir bis Monza.

Neu ist die F1 Academy Series für weibliche Rennfahrerinnen, die aber wohl nur ein Gastspiel im Rahmen der Formel 1 abhalten wird. Sky überträgt diese Serien (bis auf die F1 Academy) auch 2023 im gewohnten Umfang. Hier weitere Details abrufen!

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.