Livestream: Aston Martin präsentiert den AMR26 von Adrian Newey
Nachdem der neue Aston Martin in Barcelona ganz in Schwarz bereits seine ersten Runden absolviert hat, zeigt das Team am Montag sein Design für die Saison 2026
Der Aston Martin AMR25 beim Formel-1-Launch-Event vor der Saison 2025
Foto: Getty Images
Die ersten Kilometer hat der Aston Martin AMR26 bereits beim Shakedown der Formel 1 in Barcelona im Januar abgespult. Am Montagabend (9. Februar) präsentiert der Rennstall das neue Auto nun noch einmal beim großen "Season Launch", der in einem Livestream übertragen wird.
Das Event, das in Saudi-Arabien stattfindet, beginnt um 20:00 Uhr MEZ. Der Ort der Veranstaltung ist nicht zufällig gewählt, denn Saudi-Arabien ist die Heimat von Aston-Martin-Titelpartner Aramco.
Der AMR26 wird in der Formel-1-Saison 2026 mit besonderer Spannung erwartet, weil es der erste Aston Martin aus der Feder von Adrian Newey ist. Der 67-Jährige bekleidet aktuell beim Team aus Silverstone außerdem die Position des Teamchefs.
Newey selbst erklärt: "Unser Rennteam konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die letzten Vorbereitungen des AMR26 vor dem Test nächste Woche in Bahrain. Wir freuen uns darauf, unsere Partner, Gäste, Fans und Medienvertreter in Ithra begrüßen zu dürfen, wenn wir unsere Lackierung für 2026 an einem sicherlich spektakulären Abend vorstellen werden."
Beim vergangenen Shakedown in Barcelona ging das neue Auto erst am Abend des vorletzten Tages erstmals auf die Strecke. Statt der erlaubten drei Tage fuhr Aston Martin in Spanien im Januar also nur etwas mehr als einen.
Newey selbst bestätigte kürzlich, dass Aston Martin bei der Entwicklung des Autos "um etwa vier Monate zurückgeworfen" wurde und daher aktuell hinter den anderen Teams zurückliege. Umso wichtiger werden daher die beiden noch anstehenden Testfahrten in Bahrain.
Die Königsklasse testet in der Wüste in dieser Woche vom 11. bis zum 13. und noch einmal vom 18. bis zum 20. Februar. Am 8. März steht in Melbourne (Australien) das erste Rennen der Formel-1-Saison 2026 an.
Als Fahrer werden bei Aston Martin auch in diesem Jahr wieder der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso und Lance Stroll im Cockpit sitzen.
Diese Story teilen oder speichern
5. Februar 2001: Fernando Alonso wird Formel-1-Fahrer
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an
Adrian Newey, Honda, neue Werkzeuge: Aber ist Aston Martin bereit für 2026?
Nicht ChatGPT: So radikal anders nutzt Newey KI für den AMR26
Aston Martin AMR26: Was Adrian Newey beim neuen Auto anders gemacht hat
Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Aktuelle News
Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus
Max Verstappen: Neben 24h Nürburgring auch Bathurst 1000?
Alpine dementiert Einstellung der Marke, aber WEC-Ausstieg wahrscheinlich
Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.