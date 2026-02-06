Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Formel 1
Formel 1
Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Max Verstappen: Neben 24h Nürburgring auch Bathurst 1000?

Supercars
Supercars
Max Verstappen: Neben 24h Nürburgring auch Bathurst 1000?

Alpine dementiert Einstellung der Marke, aber WEC-Ausstieg wahrscheinlich

24h Le Mans
24h Le Mans
Alpine dementiert Einstellung der Marke, aber WEC-Ausstieg wahrscheinlich

Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?

Formel 1
Formel 1
Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?

Livestream: McLaren zeigt das Design des MCL40

Formel 1
Formel 1
Livestream: McLaren zeigt das Design des MCL40

Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

Formel 1
Formel 1
Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen

Endlich mehr als TV-Bilder: GT Summer Series führt radikales Live-Konzept ein

GT Winter Series
GT Winter Series
Endlich mehr als TV-Bilder: GT Summer Series führt radikales Live-Konzept ein

Pedro Acosta zieht Sepang-Bilanz: "Das Bike fühlt sich natürlicher an"

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
Pedro Acosta zieht Sepang-Bilanz: "Das Bike fühlt sich natürlicher an"
Formel 1

Livestream: McLaren zeigt das Design des MCL40

McLaren stellt am Montag die Lackierung des MCL40 für die Formel-1-Saison 2026 vor - Bislang war der neue Bolide lediglich in einem schwarzen Testdesign zu sehen

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Livestream: McLaren zeigt das Design des MCL40

McLaren zeigt am Montag die Farben für die Saison 2026

Foto: McLaren

McLaren zeigt am Montag (9. Februar) in einem Livestream seine Farben für die Formel-1-Saison 2026. Zwar nahm das neue Auto bereits am Formel-1-Shakedown in Barcelona Ende Januar teil. Da war der MCL40 allerdings lediglich in einem schwarzen Testdesign zu sehen.

Die Liveübertragung aus Bahrain beginnt am Montag um 16:00 Uhr MEZ. McLaren stellt seine neue Lackierung direkt auf dem Bahrain International Circuit vor, wo in dieser Woche vom 11. bis zum 13. Februar der nächste Test vor der Formel-1-Saison 2026 ansteht.

Der MCL40 soll McLaren den dritten Konstrukteurstitel in Serie nach 2024 und 2025 einbringen. Letztmalig gewann McLaren vor mehr als 30 Jahren drei WM-Titel in Folge. Zwischen 1988 und 1991 triumphierte man sogar viermal nacheinander in der Konstrukteurs-WM.

Am Steuer des Boliden sitzen auch 2026 wieder Lando Norris, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal Weltmeister wurde und in der neuen Saison mit der Startnummer 1 an den Start geht, und Oscar Piastri, der 2025 WM-Dritter hinter Norris und Max Verstappen wurde.

Mit 14 Siegen feierte McLaren im vergangenen Jahr die in dieser Hinsicht zweitbeste Saison in der bisherigen Geschichte des Rennstalls. Noch erfolgreicher verlief nur das Jahr 1988, in dem Ayrton Senna und Alain Prost im legendären MP4/4 zusammen 15 der 16 Saisonrennen gewannen.

Die Premiere des MCL40 in Barcelona verlief jedoch nicht ganz nach Plan, weil McLaren von einigen Kleinigkeiten eingebremst wurde. So brachte man es am Ende des Tests "nur" auf 291 Runden, während das Mercedes-Werksteam beispielsweise ganze 502 Umläufe absolvierte.

McLaren geht in der Formel 1 seit der Saison 2017 wieder in den traditionellen Papaya-Farben des Rennstalls an den Start. Daran dürfte sich auch 2026 nichts ändern. Der Saisonauftakt 2026 steht am 8. März in Melbourne (Australien) auf dem Plan.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Besonderes Privileg: Das ist Antonellis neuer 612-PS-Dienstwagen
Mehr von
Ruben Zimmermann

Andrea Stella: Ein Rennstall beeindruckt besonders

Formel 1
Formel 1
Andrea Stella: Ein Rennstall beeindruckt besonders

Livestream: Aston Martin präsentiert den AMR26 von Adrian Newey

Formel 1
Formel 1
Livestream: Aston Martin präsentiert den AMR26 von Adrian Newey

Andrea Stella: Müssen den Zuschauern die neuen Regeln gut erklären

Formel 1
Formel 1
Andrea Stella: Müssen den Zuschauern die neuen Regeln gut erklären
Mehr von
Lando Norris

Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Formel 1
Formel 1
Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Emotionaler Norris: Sein Rat an den "kleinen Lando"

Formel 1
Formel 1
Emotionaler Norris: Sein Rat an den "kleinen Lando"

Zweifel bei Weltmeister Lando Norris: So fühlt sich das 2026er-Auto für ihn an

Formel 1
Formel 1
Zweifel bei Weltmeister Lando Norris: So fühlt sich das 2026er-Auto für ihn an
Mehr von
McLaren

McLaren vereinfacht die Papaya-Regeln: Piastri spricht von "kluger Entscheidung"

Formel 1
Formel 1
McLaren vereinfacht die Papaya-Regeln: Piastri spricht von "kluger Entscheidung"

Norris: Muss akzeptieren, dass "andere einen besseren Job machen können"

Formel 1
Formel 1
Norris: Muss akzeptieren, dass "andere einen besseren Job machen können"

Nach verpasstem WM-Titel: Schlägt Oscar Piastri 2026 zurück?

Formel 1
Formel 1
Nach verpasstem WM-Titel: Schlägt Oscar Piastri 2026 zurück?

Aktuelle News

Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Formel 1
F1 Formel 1
Lando Norris warnt vor "Chaos-Rennen" durch neuen Boost-Modus

Max Verstappen: Neben 24h Nürburgring auch Bathurst 1000?

Supercars
V8SC Supercars
Max Verstappen: Neben 24h Nürburgring auch Bathurst 1000?

Alpine dementiert Einstellung der Marke, aber WEC-Ausstieg wahrscheinlich

24h Le Mans
LM24 24h Le Mans
Alpine dementiert Einstellung der Marke, aber WEC-Ausstieg wahrscheinlich

Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?

Formel 1
F1 Formel 1
Allianz gegen Mercedes: Zieht Red Bull jetzt nach?