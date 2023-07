Lob für McLaren-Teamchef Andrea Stella: "Der Kerl ist fantastisch"

Nachdem McLaren durch die Trennung von Andreas Seidl und James Key mit großen personellen Veränderungen in die Formel-1-Saison 2023 ging und mit dem neuen Auto zunächst zu kämpfen hatte, scheint der Knoten dank des jüngsten Updates geplatzt.

Mit den Plätzen zwei und vier feierte das Team aus Woking beim Heim-Grand-Prix in Silverstone eine Art Wiederauferstehung und zog in der Konstrukteurswertung an Mittelfeld-Konkurrent Alpine vorbei, um Rang fünf zu übernehmen. Es war überhaupt erst das dritte Mal innerhalb der laufenden Saison, dass beide McLaren-Fahrer in einem Rennen punkten konnten.

Für McLaren-CEO Zak Brown ist das ganz klar auch ein Verdienst von Teamchef Andrea Stella, der Seidl auf diesem Posten Ende vergangenen Jahres beerbte. "Der Kerl ist fantastisch", schwärmt Brown über den Italiener.

Dabei hebt es vor allem die Art und Weise hervor, "wie er sich dem gestellt hat, was wir zu Beginn des Jahres hatten, wie er die Herausforderungen erkannt hat, die vor uns lag, wie er eine technische Umstrukturierung vorgenommen und Leute aus den eigenen Reihen befördert hat".

"Wir haben zwar einige wichtige Leute eingestellt, die jetzt dazukommen, aber sie sind noch nicht wirklich Teil des Ganzen. Also ist das immer noch die Arbeit aller Männer und Frauen unter der Leitung von Andrea", betont Brown.

Stella lobt Arbeit der einzelnen Abteilungen

Stella selbst ergänzt: "Die Aerodynamik-Abteilung muss auf jeden Fall erwähnt werden. Sie haben eine erstaunliche Arbeit geleistet, indem sie alle Teile des Autos und auch das Konzept des Autos selbst unter die Lupe genommen haben. Es ist ihnen gelungen, eine ganze Menge an Leistung freizusetzen."

"Die Energie in dieser Abteilung ist jetzt wunderbar. Ab und zu, wenn ich eine Pause brauche, gehe ich in die Aero-Abteilung, weil ich dort ein so gutes Gefühl habe", verrät er, ohne dabei die anderen Abteilungen außer Acht zu lassen.

"Es geht von der Aero-Abteilung in die Konstruktion, von der Konstruktion in die Produktion, von der Produktion in die Logistik und alle unterstützenden Funktionen. Ich möchte alle Männer und Frauen bei McLaren loben. Sie haben einen fantastischen Job gemacht, und ich hoffe, dass jeder diesen Moment genießt."

Auf seinen Anteil daran angesprochen, erklärt Stella: "Ich konzentriere mich einfach darauf, die richtigen Dinge zu tun. Ich konzentriere mich auf die Performance und darauf, eine Vision für das Team zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass jeder versteht, was die Vision und die Richtung ist."

Neue Führungstruktur bei McLaren zahlt sich aus

"Aber das Wichtigste ist, dass man diese Dinge nicht alleine macht. Ich wurde sehr, sehr gut unterstützt. Und auch die Zusammenarbeit mit Zak war unglaublich eng und strategisch. Es wäre also ein Fehler zu sagen, ich oder du, es ist eine Gruppenarbeit, selbst wenn es um die Führung geht. Das Formel-1-Team ist zu komplex, als dass man glauben könnte, dass jemand allein eine Situation umkehren kann."

"Man muss natürlich erkennen, wer die Leute sind, die Teil dieser Reise sein sollten", sagt Stella weiter. "Aber auch wenn wir den technischen Direktor und dergleichen erwähnen, geht es gar nicht so sehr um die Person. Wir wollten ein anderes Modell etablieren."

Das sieht im Grunde genommen drei Bereiche vor: Aerodynamik, Fahrzeugkonzept und Leistung sowie Technik und Design. "Und das erfordert ein etwas dezentraleres Modell, wenn es um die technische Organisation geht. Das war also der Grundgedanke."

"Und wie gesagt, wenn wir über die Führung sprechen, die zu dieser Veränderung beigetragen hat, möchte ich all die Leute loben, die mit mir zusammenarbeiten, auch unseren Betriebsdirektor Piers Thynne, unseren Personalchef Daniel Gallo und dann natürlich alle unter der Koordination und dem strategischen Input von Zak."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.