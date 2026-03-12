Lob von der Konkurrenz: Audi-Antrieb ist "sehr, sehr gut!"

Haas-Teamchef Ayao Komatsu zeigt sich äußerst erstaunt über die neue Power-Unit von Audi, die laut ihm "sehr, sehr gut" sein soll. Er kann Aussagen nicht nachvollziehen, wonach Ferrari den deutlich besseren Antrieb haben soll.

Die Formel 1 2026 ist in gewisser Weise auch ein Wettbewerb der Motorenhersteller. Während die Leistung in den vergangenen Jahren im Grunde fast gleich war, ergeben sich durch das neue Reglement große Unterschiede: Mercedes gilt aktuell als Branchenprimus, Aston Martin hat durch Honda hingegen derzeit überhaupt keine Chance.

Überrascht waren hingegen viele, dass Red Bull Powertrains so gut in die Saison kam, obwohl Red Bull zuvor noch nie einen eigenen Motor gebaut hat. Und auch Audi startete ohne Vorwissen in die neue Formel-1-Ära, scheint aber absolut mithalten zu können.

Darauf angesprochen, dass der Ferrari-Motor im Heck von Haas im Kampf gegen Audi ein Plus für die Amerikaner ist, wehrt sich Komatsu: "Ich weiß nicht, wie man das behaupten kann", sagt er. "Ich weiß nicht, worauf Sie sich stützen, wenn Sie das sagen. Haben Sie sich die GPS-Daten angesehen? Nein, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann."

Komatsu "schockiert"

Natürlich könne man sich aktuell maximal Ergebnisse und Geschwindigkeitskurven anschauen und wisse nicht genau, wie viel vom Verbrenner kommt und wie viel vom Elektroanteil, "aber wenn wir uns ansehen, was Audi auf den Geraden leisten kann: Sie sind sehr, sehr gut. Wirklich gut", lobt Komatsu. "Deshalb bin ich ehrlich gesagt schockiert, dass Sie sagen, wir seien klar besser als Audi."

Er betont gleichzeitig, dass er seinem eigenen Motorenlieferanten Ferrari damit nichts absprechen möchte. Derzeit fährt Haas gegen völlig unterschiedliche Antriebe: Racing Bulls mit Red Bull Ford, Alpine mit Mercedes oder eben Audi.

"Wenn wir gegen diese Jungs fahren, sehen wir ganz deutliche Unterschiede bei den Deployment-Fähigkeiten und der Strategie. Das mussten wir sehr, sehr schnell lernen", sagt er. "Und ich kann beim besten Willen nicht den Schluss ziehen, dass wir beim Topspeed auf den Geraden vorne liegen. Es war im Gegenteil extrem schwierig. Wie man gesehen hat, war das Überholen eine echte Herausforderung."

Hülkenberg: Audi mischt im Mittelfeld mit

Für Audi war das erste Rennen in Australien durchaus ein Erfolg, denn man konnte in Q3 einziehen und mit Platz neun auch die ersten beiden Punkte einfahren. "Definitiv - direkt mit Punkten in die Saison zu starten, ist positiv", lobt auch Nico Hülkenberg, der selbst jedoch nicht die Chance auf einen Start in Melbourne bekam.

"Klar sind auch ein paar Top-Autos ausgefallen, aber wir sind ja selbst auch mit einem Auto ausgeschieden", sagt er.

Der Deutsche glaubt, dass Australien durchaus ein realistisches Bild des Kräfteverhältnisses geliefert hat, auch wenn es von Strecke zu Strecke ein wenig variieren könnte. Das heißt für Audi: "Wir stecken mitten im Mittelfeld-Kampf."

"Sicher brauchen wir noch ein paar Wochenenden und verschiedene Strecken, um das zu festigen und zu verifizieren, aber ich denke, wir sind dabei. Es fühlt sich ordentlich an. Und darauf bauen wir jetzt auf", sagt Hülkenberg.