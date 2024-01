Logan Sargeant: Leute "erwarten weniger von einem amerikanischen Fahrer"

Als Logan Sargeant bei seinem Heimrennen in Austin im vergangenen Oktober (nachträglich) Zehnter wurde, war es das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass es ein Pilot aus den Vereinigten Staaten bei einem Formel-1-Rennen in die Punkte schaffte.

Zuvor war das zuletzt Michael Andretti im September 1993 mit Platz drei in Monza gelungen. In der Zwischenzeit versuchten sich mit Scott Speed und Alexander Rossi lediglich noch zwei weitere US-Fahrer überhaupt in der Königsklasse, Punkte holten jedoch beide nicht.

"Ich glaube, die Leute [...] erwarten weniger von einem amerikanischen Fahrer", erklärt Sargeant angesichts dieser mageren Bilanz daher gegenüber Motorsport-Total.com. Es gebe allerdings auch einen Grund für die lange Durststrecke seines Landes.

"Ich glaube einfach, dass es für Amerikaner eine Menge Hindernisse gibt, um in die Formel 1 zu kommen", sagt Sargeant und erklärt: "Es ist nicht einfach, sein Leben in die Hand zu nehmen, nach Europa zu ziehen und in Übersee Rennen zu fahren."

"Es kostet eine Menge Geld. Es ist einfach viel einfacher, in Amerika Rennen zu fahren", so Sargeant, der hier die IndyCar- und NASCAR-Serie als zwei "großartige Optionen" nennt. "Es ist für niemanden ein einfacher Schritt [nach Europa]", betont er.

"Deshalb habe ich das Gefühl, dass - vor allem zu meiner Zeit - nur sehr wenige amerikanische Fahrer versucht haben, in die Formel 1 zu kommen", so Sargeant, der mit dem Kartsport zunächst in den USA begann, nach einigen Jahren aber den Schritt nach Europa wagte.

Heute gebe es "viel mehr" Nachwuchsfahrer aus Amerika, die diesen Schritt gehen würden, "was positiv ist", so Sargeant, der betont: "Ich denke, dass man in Zukunft zumindest mehr [Amerikaner] auf dem Weg in Richtung Formel 1 sehen wird."

Sargeants eigener Vertrag bei Williams wurde erst vor wenigen Wochen für die Formel-1-Saison 2024 verlängert, obwohl er in seiner Rookiesaison im internen Duell gegen Alexander Albon mit 1:27 Punkten in der Weltmeisterschaft klar den Kürzeren zog.

Die Meinungen von außenstehenden Leute seien aber in der Formel 1 ohnehin "egal", stellt der 23-Jährige klar, "denn solange die Leute, auf die es ankommt, wissen, was vor sich geht, und wissen, wozu man fähig ist, ist das alles, was zählt."

Alles andere sei "komplett irrelevant", so Sargeant, der erklärt: "Du machst einfach deinen Job, arbeitest hart und arbeitest mit den Leuten zusammen, die für deine Karriere wichtig sind, und du gibst dein Bestes für sie."

