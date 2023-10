Logan Sargeant: Nette Überraschung, dass mich Vowles stützt

Logan Sargeant zeigt sich überrascht über das Vertrauen, das Williams-Formel-1-Teamchef James Vowles ihm in seiner Debütsaison entgegenbringt. Der Amerikaner hat in seiner ersten Saison in der Formel 1 zwar ein gewisses Tempo an den Tag gelegt, doch in den letzten Rennen häuften sich Fehler durch teils kuriose Unfälle in Zandvoort, Singapur und Suzuka nach der Sommerpause.

Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Sargeant für 2024 sein Cockpit verlieren könnte, falls Williams weitere Reparaturkosten einsparen möchte. Das Team war gezwungen, an seinem FW45 Teile älterer Bauart zu verwenden, um mehr Geld in die Entwicklung des nächstjährigen Fahrzeugs zu stecken.

Vowles erklärte in einem Video, das über die sozialen Medienkanäle von Williams verbreitet wurde, dass er es vorziehen würde, Sargeant für die nächste Saison zu behalten, und dass das Team mit seiner Akademieschmiede arbeiten würde, um seine Formel-1-Zeit zu einem Erfolg zu machen.

Sargeant: Ich muss einfach besser werden

Sargeant sagt, dass er sich der Position von Vowles vor der Veröffentlichung des Videos bewusst war, aber von dem öffentlich gezeigten Vertrauen seines Teamchefs überrumpelt wurde: "Es ist immer schön, ich meine, von meiner Seite aus spreche ich jede einzelne Woche mit James."

"Ich wusste das, bevor irgendetwas in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Es war einfach eine nette Überraschung, wirklich", erklärt Sargeant. "Ich wusste nicht, dass das kommen würde. Aber am Ende des Tages muss ich einfach weiter hart arbeiten, meinen Kopf unten halten und versuchen, besser zu werden."

"Japan, einschließlich der Runde bis zur letzten Kurve im Quali, war mein bisher bestes Wochenende, 100 Prozent. Ich habe alles getan, was nötig war, ich war nur in der letzten Kurve zu stark auf dem rechten Fuß, und so schnell kann es schiefgehen."

Albon: Sargeant wird von Öffentlichkeit unterschätzt

Sargeants Teamkollege Alexander Albon schließt sich Vowles' Unterstützung an und ist der Meinung, dass der Amerikaner trotz der Fehler, die ihm in seiner ersten Formel-1-Saison unterlaufen sind, mehr Anerkennung für seine Leistungen verdient.

Albon fügt hinzu, dass er zwar nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, aber das Gefühl hat, dass Sargeant "mehr Zeit und Selbstvertrauen" brauche, um seinen Wert zu beweisen: "Ich bin nicht derjenige, der das entscheidet, aber ich kenne Logan ziemlich gut. Ich kann seine Leistung sehen. Ich denke, er bekommt nicht die Anerkennung, die er verdient", meint Albon.

"In Logan steckt eine Menge Geschwindigkeit und Talent. Ich denke, dass es durch ein paar Fehler, die er gemacht hat, nur ein wenig kompensiert wurde. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm, und ich glaube, er braucht nur ein bisschen mehr Zeit und Selbstvertrauen, dann wird er es schaffen", ist sich der Thailänder sicher.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.