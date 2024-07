Logan Sargeant schimpft: Mit Verstappen würden sie das nicht machen!

Logan Sargeant ist sauer! Der Williams-Pilot schaffte es am vergangenen Wochenende in Ungarn in den zweiten Teil des Qualifyings, musste dort allerdings aufgeben - weil er von der Konkurrenz aufgehalten wurde. "Ich musste in einer Runde etwa acht Autos überholen. Und jeder wartet ein paar Kurven zu lange, um Platz zu machen", schimpft Sargeant.

Seine Behauptung: "Wenn man jemanden wie Max [Verstappen] oder Lewis [Hamilton] sieht, die so erfolgreich sind, behandelt man sie vielleicht ein bisschen besser", meint der Williams-Pilot. "Ich denke, das ist eine Frage des Respekts. Ich versuche, alle gleich zu behandeln!"

Der Amerikaner kritisiert, dass er im Qualifying schon häufiger von der Konkurrenz blockiert wurde. "Ich persönlich mache das nicht", gibt sich der 23-Jährige als fairer Sportsmann. "Aber es ist ein Präzedenzfall für die Zukunft, vielleicht muss ich damit anfangen."

Muss Sargeant rücksichtsloser werden?

Immerhin konnte Sargeant durch die Blockade der Konkurrenz nicht das volle Potenzial des Williams zeigen. "Es ist enttäuschend, nicht alles aus sich herausholen zu können, weil es nicht in meiner oder ihrer Hand liegt", war der Amerikaner nach dem Qualifying in Ungarn geknickt. "Ich bin enttäuscht von Q2, denn ich weiß, dass mehr drin gewesen wäre. Und zwar sehr viel mehr."

Wird Logan Sargeant jetzt zum Bad Boy? Foto: Motorsport Images

Ob der Williams-Pilot in Zukunft etwas rücksichtsloser mit der Konkurrenz umgehen sollte? "Wenn sich nichts ändert, dann auf jeden Fall", droht Sargeant, der insgesamt aber deutliche Fortschritte macht. In Silverstone erzielte er als Zwölfter sein bisher bestes Qualifying-Ergebnis. "Ich denke, es geht in die richtige Richtung."

Dennoch scheint der Amerikaner mit der aktuellen Situation nicht zufrieden zu sein. "Egal, ob ich gut oder schlecht fahre, ich werde so oder so kritisiert", sagte Sargeant kürzlich. "Ich sehe viel Negativität." Vielleicht muss der Williams-Pilot nach der Sommerpause erst zum Bad Boy werden ...