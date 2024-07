Logan Sargeant: Was Marcus Ericsson da behauptet, stimmt einfach nicht

Logan Sargeant steht unter Druck und hat auf die Kommentare des ehemaligen Sauber-Piloten Marcus Ericsson reagiert, der behauptete, er spreche nicht mehr mit seinem Williams-Boss James Vowles. Der 23-jährige Sargeant wird angesichts der Ungewissheit über seine Zukunft in der Formel 1 zusehends unruhiger.

Die zunehmenden Spekulationen haben sich bis in die USA ausgebreitet, wo Ericsson, der jetzt in der IndyCar-Klasse fährt, behauptet, dass der Amerikaner innerhalb des Teams aus Groves Probleme hat: "Ich habe am Wochenende von einigen amerikanischen Freunden, die Sargeant kennen, gehört, dass er in diesem Team keinen Spaß hat", sagt er dem Viaplay F1 Podcast.

"Er denkt, dass es wirklich hart ist, und anscheinend reden er und James Vowles nicht einmal mehr miteinander. Sie grüßen sich kaum noch. Der Kontakt zwischen ihnen ist komplett abgebrochen."

Sargeant sauer: "Marcus hat den Ruf, ..."

Als Reaktion auf diese Kommentare vor dem Großen Preis von Belgien schlug Sargeant zurück und sagt, es sei nicht wahr, dass er nicht mit Vowles spreche. Er entgegnet: "Marcus Ericsson hat den Ruf, über andere Leute zu reden, ohne jemals in seinem Leben ein Gespräch mit mir geführt zu haben. Ja, das fällt nicht ins Gewicht. Es ist nicht wahr. Ich habe mich erst vor 20 Minuten mit James hier unterhalten."

"Das Wichtigste ist, dass James und ich beide hierher kommen und das Beste für das Team tun wollen. Wir arbeiten beide in dieselbe Richtung, um das Beste für die Mannschaft zu erreichen. Und was das Beste für das Team ist, ist letztlich auch das Beste für mich. Es ist also völlig unwahr."

Sargeant sieht noch Luft nach oben bei der Rennpace

Williams hat noch nicht entschieden, wer in der nächsten Saison der Partner von Alexander Albon sein wird. Man hofft, dass sich Carlos Sainz für einen Wechsel nach Grove entscheidet, während Valtteri Bottas der logische Plan B wäre.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sargeant seinen Platz im Team behält und in die IndyCar-Rennserie wechseln könnte, um dort gegen Ericsson und andere ehemalige Formel-1-Fahrer wie Alexander Rossi, Romain Grosjean und Takuma Sato anzutreten.

Vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause in Belgien will Sargeant den Schwung aus den vergangenen Rennen mitnehmen: "Ich denke, es sah in den letzten Rennen ziemlich gut aus, und um ehrlich zu sein, wie ich schon oft gesagt habe, habe ich das Gefühl, dass ich seit Melbourne wirklich auf diesem Niveau fahre. Also es ist einfach die Fortsetzung dessen, was ich bisher gemacht habe."

"Ich denke, es gibt definitiv noch einige Bereiche, an denen ich arbeiten kann, was die Rennpace angeht", so der Amerikaner weiter. "Wenn ich mir Ungarn anschaue, dann haben wir die Strategie nicht ganz richtig hinbekommen. Das sind also auch große Variablen. Ich würde also sagen, dass es mehr als nur eine Sache ist, aber ich denke, dass ich einiges tun kann, um es zu verbessern."