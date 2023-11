Logan Sargeant: Weiß nicht, ob ich ein F1-Cockpit für 2024 haben werde

Ein Cockpit für 2024 ist noch nicht besetzt: das Williams-Cockpit von Logan Sargeant. Alle anderen derzeitigen Stammfahrer wurden bereits für die kommende Saison bestätigt, doch bei Williams lässt man sich Zeit. Teamchef James Vowles erklärte bereits, dass in Abu Dhabi keine Verkündung des zweiten Fahrers neben Alexander Albon erfolgen werde.

Zwar gilt Sargeant als heißer Kandidat für einen Verbleib, er selbst ist sich da aber nicht so sicher: "Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht", sagt er auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, auch 2024 dabei zu sein.

Er selbst will sich einfach auf seine Leistung konzentrieren und die Saison bestmöglich abschließen: "Für mich geht es darum, Rennen für Rennen zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass es vom fahrerischen Standpunkt aus in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Rennen, viel besser geworden ist", sagt er.

"Ich versuche einfach, meinen Job so gut wie möglich zu machen. Und ich denke, so wie es in letzter Zeit gelaufen ist, sehe ich keine Probleme", so der Amerikaner, der allerdings im teaminternen Duell gegen Albon deutlich das Nachsehen hat. So konnte Sargeant in diesem Jahr kein einziges Qualifying-Duell gewinnen.

Trotzdem konnte er in Las Vegas einen persönlichen Erfolg feiern und mit Platz sieben seine beste Startposition in der Formel 1 einfahren. Das war für ihn auch sein Höhepunkt des Jahres - nicht der erste Punkt, den er beim Rennen in Austin geholt hatte.

"Ich war endlich in der Lage, es über die Qualifyings zusammenzubringen", so seine Begründung.

"Es war wirklich schön", meint er. "Die Tatsache, dass wir in Vegas ein schnelles Auto hatten, hat sicherlich geholfen. Aber das war definitiv der Höhepunkt."

Ein nächster Höhepunkt wäre, wenn Williams ihn auch für 2024 als Stammfahrer bestätigt.

