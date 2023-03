Magenbeschwerden: Max Verstappen lässt Mediendonnerstag aus

Audio-Player laden

Die Ankunft von Max Verstappen beim Großen Preis von Saudi-Arabien der Formel 1 verzögert sich aufgrund einer Krankheit, die den Weltmeister befallen hat. Der Red-Bull-Pilot leidet seit einigen Tagen an einem Magen-Darm-Virus und konnte deshalb bisher nicht nach Dschidda reisen. Derzeit weilt er noch in Monaco.

Mit dem Einverständnis der FIA darf Verstappen den Medientag am Donnerstag in Saudi-Arabien verpassen, soll aber einfliegen, um für den ersten Renntag am Freitag bereit zu sein. Es wird erwartet, dass er am Donnerstagabend in Saudi-Arabien eintrifft.

Verstappen selbst teilte in den sozialen Medien mit, dass er keine Nachwirkungen seiner Krankheit habe und dass er keine Zweifel daran habe, dass er fit genug sei, um sich vorzubereiten.

Verstappen: "Fühle mich wieder gut"

"Ich fühle mich wieder gut, nachdem ich ein paar Tage wegen einer Magenverstimmung nicht fit war", sagt der Niederländer. "Deshalb musste ich meinen Flug leider um einen Tag verschieben, sodass ich erst am Freitag auf der Strecke sein werde. Wir sehen uns in Dschidda!"

Red Bull bestätigt, dass man mit der FIA im Gespräch gewesen sei, damit Verstappen die Medienveranstaltungen am Donnerstag verpasst, die laut dem Formel-1-Sportreglement obligatorisch sind.

In einem Tweet von Red Bull heißt es: "Max hat in den letzten Tagen an einer Magenerkrankung gelitten und wird mit dem Einverständnis der FIA heute nicht an der Strecke anwesend sein. Gute Besserung, Max."

Wer würde für Verstappen einspringen?

Verstappens Fähigkeit, rechtzeitig zum Freitagstraining bereit zu sein, wird durch die Tatsache begünstigt, dass der Zeitplan für den Großen Preis von Saudi-Arabien nach einem Nachtplan abläuft. Das erste Freie Training beginnt am Freitag erst um 16.30 Uhr Ortszeit, das zweite Training findet um 20 Uhr statt. Das gibt ihm viel Zeit, sich mit dem Team vorzubereiten.

Red Bull hat auch drei offizielle Reservefahrer auf seiner Liste - Liam Lawson, Dennis Hauger und Zane Maloney, wobei Lawson in Saudi-Arabien die Rolle übernehmen wird.

