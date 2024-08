Magnussen bereut sein "wildes und aufregendes" Formel-1-Comeback nicht

Kevin Magnussen hat betont, dass er seine "wilde" und "aufregende" Rückkehr in die Formel 1 nicht bereut, da er sich dem Ende seiner Zeit bei Haas nähert. Der Däne wurde am Ende der Saison 2020 vom Team entlassen und wechselte zu Chip Ganassi in den Sportwagensport, doch das Schicksal schenkte ihm eine zweite Chance in der Formel 1.

Als die russische Invasion in der Ukraine das Aus für Nikita Mazepin bei Haas bedeutete, wandte sich der damalige Teamchef Günther Steiner kurzfristig an Magnussen, um den vakanten Platz vor der Saison 2022 zu besetzen. Seitdem sicherte sich der ehemalige McLaren- und Renault-Pilot seine erste Poleposition, doch da seine Leistungen in dieser Saison nachließen, wird er seine Zeit beim Team am Ende des Jahres beenden.

Auf die Frage in einem exklusiven Interview, ob er es bereue, in die Formel 1 zurückgekehrt zu sein, antwortet Magnussen: "Nein, nein, nein, ehrlich, das tue ich nicht. Ich bereue es nicht. Es hat Spaß gemacht und es macht Spaß, etwas so Unerwartetes auszuprobieren."

"Es war eine wilde Reise, denn ich habe dieses Kapitel wirklich abgeschlossen, komplett, mental abgeschlossen, ein Kind bekommen und die nächste Phase meines Lebens mit meiner Frau und meiner Familie begonnen. Dann - bumm - wieder zurück, und das ... diese ganze Erfahrung war wirklich aufregend für mich und meine Familie."

Magnussen über Traum-Comeback in Bahrain

Magnussens erstes Wochenende nach seiner Rückkehr war geprägt von einem überstürzten Start, da er kaum Testfahrten vor der Saison absolviert hatte, und dennoch konnte er mit einem fünften Platz sein Können unter Beweis stellen.

Zu seinen Gefühlen an diesem Wochenende erklärt er: "Ich saß am Strand mit einem Drink in der Hand und war überhaupt nicht auf die Formel 1 eingestellt, als ich plötzlich in Panik geriet. Vom Strand zum Flughafen und dann war ich im Fahrerlager, sonnenverbrannt und völlig aus dem Konzept gebracht. Dieser ganze Übergang war einfach wild und aufregend."

Magnussen: Schwere Zeiten in der Formel 1 normal

Während Magnussen in seinem ersten Jahr an der Seite von Mick Schumacher beeindruckte, überschattete die Rückkehr von Nico Hülkenberg seine Ergebnisse in der vergangenen Saison, und diese Form hat sich auch in der aktuellen Saison fortgesetzt.

"Das ist zu erwarten, wenn man in die Formel 1 einsteigt", sagt Magnussen über die schwierigeren Zeiten. "Ich war bereits ein erfahrener Formel-1-Fahrer, als ich zurückkam, ich wusste, worauf ich mich einlasse."

Magnussen 2014 zu verbissen?

Magnussen ging 2014 mit McLaren in seine erste Formel-1-Saison und wurde dabei direkt beim Debüt in Australien Zweiter. Der Däne hätte wohl damals jedoch nicht gedacht, dass dies auch gleichzeitig sein bis dato letztes Podium seiner Karriere war, denn Magnussen galt als junges und aufstrebendes Nachwuchstalent.

Nach der Saison 2014 wurde er bei McLaren durch Fernando Alonso ersetzt und kam nach einem Jahr Pause 2016 mit Renault in die Formel 1 zurück, ehe er 2017 zu Haas wechselte. Auf die Frage, ob er in seiner Anfangszeit vielleicht zu verbissen und zu hungrig war, meint Magnussen: "Ich glaube nicht, dass man zu hungrig sein kann. Aber es sind eher die Erwartungen. Du bist nicht realistisch."

"Ich habe mich nicht auf die richtigen Dinge konzentriert. Ich habe mich darauf konzentriert, meinen ersten Sieg zu holen. Denn mein erstes Rennen war das Podium, und ich musste einfach gewinnen. Ich habe mich nur auf den Sieg konzentriert. Ich glaube nicht, dass das für ein junges Kind etwas Schlechtes ist. Es ist eine der Voraussetzungen, die man mitbringen muss."

"Aber gleichzeitig war es in der Situation, in der ich mich befand, ein schlechter Charakterzug. Und ich denke, die Formel 1 ist in dieser Hinsicht einzigartig. Es ist der einzige Sport, in dem es einem gut tut, seine Situation zu akzeptieren. Wenn man nicht gewinnen kann, kann man einfach nicht gewinnen. Und man muss mit dem Auto, das man hat, das Beste daraus machen."

Magnussen: Hatte mit mehr erhofft von Formel-1-Karriere

Nach 10 Jahren in der Königsklasse ist am Saisonende höchstwahrscheinlich endgültig Schluss mit der Formel-1-Karriere von Magnussen und der 31-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass er gerne erfolgreicher gewesen wäre und sich nicht alle seine Kindheitsträume erfüllen konnte.

"Ich meine, in die Formel 1 zu kommen, ist an sich schon eine ziemlich harte Sache, die man machen muss", sagt er auf die Frage, was der größte Erfolg seiner Karriere ist. "Aber als Kind habe ich davon geträumt, Meisterschaften und Rennen zu gewinnen und Polepositions zu holen und so. Aber davon gab es nicht viel. Es gab eine Poleposition, es gab ein Podium, aber das war nicht mein Ziel."

"Obwohl ich mit den Fortschritten zufrieden bin, die ich von meinem ersten Rennen bis jetzt gemacht habe, bin ich irgendwie rücksichtslos in dieser Hinsicht. Gewinnen ist das Ziel. Da gibt es kein Verstecken. Und warum? Warum sollte ich hier sitzen und sagen: 'Oh nein, ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.' Das ist nicht wahr."