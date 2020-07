Magnussen: Beziehung zu Steiner anders als auf Netflix dargestellt

Wer die Netflix-Reihe "Drive to Survive" gesehen hat, der könnte den Eindruck bekommen, dass es beim Haas-Team besonders rau zugeht. Teamchef Günther Steiner gilt als heimlicher Star der Serie, doch Kevin Magnussen betont, dass seine Beziehung zum Südtiroler anders ist, als es auf Netflix gezeigt wird.

"Günther ist ein emotionaler Typ. Er ist extrem leidenschaftlich, was das Team und die Formel 1 angeht. Er ist aber auch extrem lustig. Wir haben eine großartige Zeit zusammen", betont Magnussen.

"Was im TV gezeigt wird, ist eine Sache, aber am Ende des Tages ruft er uns jede Woche an, um zu sehen, wie es uns geht", lobt der Däne. Auch in der rennfreien Zeit habe sich Steiner stets erkundigt, auch wenn im Team nichts los sein konnte. "Er war trotzdem daran interessiert, wie es uns geht und was mit der Familie und so ist. Er ist ein toller Typ."

Das bestätigt auch Teamkollege Romain Grosjean, der ebenfalls wöchentlich Anrufe von Steiner bekam. "Die Beziehung ist gut, besser als nur von Teamchef zu Fahrer", sagt er.

Vor allem findet er gut, dass Steiner immer sagt, was er denkt. "Er sagt dir nicht das eine ins Gesicht, um dann hinter deinem Rücken das andere zu meinen - das ist das Schlimmste", so Grosjean. "Er kann hart sein, auch hart zu uns, aber das ist auch das Schöne: Er lebt den Rennsport. Es ist nicht nur ein Geschäft, es ist eine Leidenschaft."

