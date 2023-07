Freispruch: Verstappen darf Poleposition in Spielberg behalten!

Max Verstappen muss nicht länger um seine Poleposition beim Großen Preis von Österreich 2023 in Spielberg zittern. Mehr als eine Stunde nach dem Ende des Qualifyings war eine Untersuchung gegen den Weltmeister eingeleitet worden.

Verstappen sollte Haas-Pilot Kevin Magnussen am Ende des ersten Qualifyingabschnitts blockiert haben. Ihm drohte damit ein Verlust von drei Startplätzen in der Startaufstellung, doch inzwischen wurde der Niederländer freigesprochen.

Der Weltmeister stand Magnussen am Ausgang von Kurve 1 im Weg, während der Däne gerade eine schnelle Runde begann. Von der Boxenmauer erhielt er am Funk keine Information darüber, dass sich das Haas hinter ihm näherte.

In der Begründung der Rennkommissare heißt es: "Der Fahrer von Auto 1 [Verstappen] gab an, dass er nach dem Überqueren der Ziellinie am Ende seiner schnellen Runde ein Auto hinter sich sah und nach dem Ausgang von Kurve 1 nach links fuhr."

"Der Fahrer von Auto 20 [Magnussen] gab an, dass er nach rechts ausweichen musste, um Auto 1 auszuweichen, und daher Zeit auf seiner schnellen Runde verlor." Warum also gab es trotzdem keine Strafe für Verstappen?

Das begründen die Stewards so: "[Wir] stellten anhand der Video- (und Audio-)Aufnahmen fest, dass Auto 20 den Randstein in Kurve 1 berührte und dass dies anschließend eine leichte Veränderung der Beschleunigung verursachte, was wiederum zu einer etwas langsameren Zeit in den nächsten Minisektoren führte."

Zudem habe Magnussen Verstappen nicht "signifikant" ausweichen müssen. Magnussens entsprechende Runde wurde anschließend übrigens sowieso gestrichen, weil er selbst die Tracklimits in Kurve 10 überfuhr.

Die Stewards betonen dazu allerdings: "Wir stellen ferner fest, dass die Tatsache, dass die Rundenzeit von Auto 20 (wegen Überschreitung der Tracklimits in Kurve 10) nachträglich gestrichen wurde, für diese Entscheidung irrelevant war."

"Jeder Vorfall wird immer unabhängig von anderen Vorfällen oder Strafen untersucht", stellen die Rennkommissare klar. Verstappen darf seine Poleposition dennoch behalten und damit am Sonntag von ganz vorne in den Grand Prix starten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.