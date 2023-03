Magnussen: Diss gegen Hülkenberg ist gefühlt 50 Jahre her

Audio-Player laden

Seit klar war, dass Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg in der Formel-1-Saison 2023 Teamkollegen bei Haas werden, wurde beide immer wieder mit einer Kontroverse aus der Vergangenheit konfrontiert und zu ihrem Verhältnis befragt.

Konkret ging es um den Ungarn-Grand-Prix 2017, bei dem Magnussen und Hülkenberg erst auf der Strecke und danach auch verbal aneinander gerieten. Die Auseinandersetzung gipfelte in einem Spruch seitens Magnussen, der unter die Gürtellinie ging. "Suck my balls, honey", sagte er entnervt in Richtung Hülkenberg.

Für den Dänen ist das aber längst Schnee von gestern, weshalb er die ständigen Nachfragen zum teaminternen Verhältnis nicht mehr hören kann. "Das Ärgerlichste daran, ihn als Teamkollegen zu haben, ist bisher, dass man mit all dem Zeug über das Interview konfrontiert wird, das vor 50 Jahren stattgefunden hat", sagt er.

Das liege längst hinter den beiden. Sie seien reifer geworden und respektierten sich als Teamkollegen, betont Magnussen und sagt: "Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen."

"Wir sind beide erwachsen. Wir haben einige Gemeinsamkeiten. Wir sind aus der Formel 1 ausgestiegen und ein paar Mal zurückgekommen. Wir sind vor kurzem auch fast gleichzeitig Vater geworden. Wir befinden uns also sozusagen in der gleichen Lebensphase. Ich denke also, es gibt einige Gemeinsamkeiten."

"Aber vor allem hoffe ich, dass wir eine sehr gute professionelle Beziehung haben und dem Team mit unserer Erfahrung und unseren Fähigkeiten helfen können", blickt er voraus. Denn noch hatten die beiden als Teamkollegen nur den Test und ein Rennen.

In der Zeit habe er gelernt, dass Hülkenberg "ein netter Kerl" sei, betont Magnussen. "Und ich weiß, dass er ein großartiger Fahrer ist, weil ich ihn in der Vergangenheit gesehen habe. Er ist auch sehr erfahren, also denke ich, dass er großartig für das Team sein wird."

