Magnussen: Druck in der Formel 1 fühlte sich "sehr beängstigend" an

Audio-Player laden

Für Kevin Magnussen ist die Formel 1 nun "leichter zu genießen", seit er 2022 nach einem Jahr Pause zurückgekehrt ist. Der Däne gibt zu, dass seine frühere Einstellung zu mehr Druck führte, der sich "sehr beängstigend" anfühlte.

Magnussens Formel-1-Karriere schien 2020 zu Ende zu sein, als er am Ende der Saison von Haas entlassen wurde, was ihn dazu veranlasste, in den USA Sportwagenrennen zu fahren.

Doch nachdem der Vertrag von Nikita Mazepin im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine aufgelöst wurde, kehrte Magnussen mit einem Mehrjahresvertrag zu Haas zurück. Bei seinem Comeback-Rennen in Bahrain wurde der Däne Fünfter und holte gegen Ende des Jahres in Brasilien seine erste Poleposition.

"Formel-1-Weltmeister werden ist nicht mehr Nonplusultra"

Haas-Teamchef Günther Steiner sagte zuletzt, dass er Magnussen seit seiner Rückkehr in die Formel 1 für "mental viel stärker" halte, was zum Teil auf seine zusätzliche Erfahrung und die Tatsache zurückzuführen sei, dass er in seiner Auszeit Vater geworden sei.

Magnussen selbst meint, er habe nun das Gefühl, dass seine eigenen Erwartungen und der persönliche Druck nachgelassen hätten, was zu einem Wandel in seiner Denkweise geführt habe: "Der größte Druck ist meine eigene Erwartungshaltung", erklärt er.

"Seit ich ein kleines Kind war, habe ich gedacht, dass sich das Leben nur um die Formel 1 dreht und darum, an die Spitze des Sports zu kommen. Ich dachte, Formel-1-Weltmeister zu sein, sei das Nonplusultra, das man im Leben erreichen kann, was, wie ich jetzt erkannt habe, nicht der Fall ist."

"Das hat mir einen Teil des Drucks genommen, und das war eine wirklich positive Sache. Jetzt macht mir die Formel 1 tatsächlich viel mehr Spaß. Als ich noch in der alten Denkweise war, fühlte es sich immer sehr beängstigend an, hier zu sein, weil ich mir selbst so viel Druck machte. Ich hatte Angst, dass ich nicht glücklich werden könnte, wenn ich im Sport nicht erfolgreich bin, was natürlich ein sehr großer Druck ist."

Magnussen: Als Vater wird man sogar noch schneller!

"Und dann ist da noch der ganze Druck von allen anderen. Dieser Sport ist in vielerlei Hinsicht ein sehr harter Wettbewerb", fügt er hinzu. "Ich denke also, dass es für mich eigentlich positiv war. Ich habe viele Leute scherzen hören, dass es ein oder zwei Zehntel kostet, wenn man Vater wird, aber das ist sicher nicht der Fall. Ich denke, es ist genau umgekehrt."

Magnussen gab sein Formel-1-Debüt 2014 bei McLaren und wurde als nächster Star des Nachwuchsprogramms gehandelt, nachdem er bei seinem Debüt in Australien auf dem Podium stand und zunächst glaubte, dass er um die Meisterschaft kämpfen könnte, ehe sich der McLaren doch als nicht konkurrenzfähig entpuppte.

Doch nach nur einer Saison wurde er aus dem Team gestrichen und verbrachte anschließend ein Jahr bei Renault, bevor er 2017 zum Haas-Team neben Romain Grosjean stieß. Er gibt zu, dass er die Formel 1 jetzt "leichter genießen kann" und dass seine "Liebe für den Sport jetzt gedeiht, weil es nichts gibt, was ihn runterzieht."

"Es gibt nicht mehr diese große Last auf meinen Schultern", sagt Magnussen. "Natürlich hat man immer noch große Erwartungen an mich und große Ambitionen, aber es ist einfach anders. Es ist alles in Ordnung und so weiter. Ich bin glücklich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.