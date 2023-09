Magnussen: Haas bis zu den geplanten Austin-Updates "im Überlebensmodus"

Während die anderen Teams fleißig Verbesserungen an ihre Autos bringen, tritt Haas auf der Stelle. Erst für den USA GP in Austin ist ein großes Update angekündigt. Obwohl Kevin Magnussen beim Singapur GP mit dem zehnten Platz einen wichtigen WM-Punkt sammeln konnte, sagt der Däne jetzt, dass sich das Team "im Überlebensmodus" befindet.

Magnussen glaubt, dass es beim nächsten Rennen in Katar schwierig wird und erst die Austin-Updates die erhoffte Besserung bringen. "Bis dahin geht es ums Überleben", sagt der Däne gegenüber Motorsport.com. "Wir haben in Singapur mit diesem Auto einen Punkt geholt. Diese Strecke lag unserem Auto besser."

In Japan fuhren sowohl Magnussen als auch Nico Hülkenberg hinterher und erreichten am Ende lediglich die Positionen 15 und 14. "Das Qualifying war für mich persönlich positiv, aber P15 war trotzdem nicht zufriedenstellend", bilanziert der Haas-Pilot. "Ich denke also, dass ich einfach versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich tun kann, und sicherzustellen, dass ich die Dinge, die ich unter Kontrolle habe, gut mache."

"Am Ende wissen wir, wo wir stehen"

"Es gibt immer Gründe, unser Bestes zu geben, und das werden wir auch in Katar tun", zeigt sich Magnussen trotz der schwierigen Situation kämpferisch. "Ich war noch nie dort, aber es ist eine sehr schnelle Strecke, ein bisschen wie diese hier [in Japan]: lange, flüssige, schnelle Kurven. Es ist nicht wirklich unsere Strecke."

Haas-Teamchef Günther Steiner konnte dem Japan-Wochenende sogar etwas Gutes abgewinnen. "Wir wissen, wo wir stehen, und ich denke, wir haben das, was wir haben, so gut wie möglich umgesetzt", sagt er. "Die Boxenstopps waren sehr gut, die besten in diesem Jahr, und wir hatten fünf davon."

Kevin Magnussen sieht aktuell wenig Licht und mehr Schatten ... Foto: Motorsport Images

"Und ich denke, dass wir am Ende sehr nah an den AlphaTauris dran waren, und Kevin hätte ohne den Dreher durch Perez vielleicht gegen sie kämpfen können", glaubt der Teamchef. "Vielleicht, wenn und aber, das sagt nichts aus, aber am Ende wissen wir, wo wir stehen."

Steiner mit vorsichtigem Optimismus

"Hoffentlich funktioniert das Paket in Austin", sagt Steiner. "Und wenn es nicht funktioniert, dann lernen wir wenigstens etwas für das nächste Jahr." Dass Hass nur die letzten fünf Rennen mit dem verbesserten Auto fahren wird, könnte ein Nachteil sein, denn es bleibt wenig Zeit, um das Paket zu optimieren.

"Absolut, und wir hatten sehr wenig Zeit, es zu entwickeln", bestätigt der Haas-Teamchef. "Und als wir uns entschlossen haben, es zu tun, waren wir sehr offen, es nach Austin zu bringen, um so viele Rennen wie möglich zu fahren."

"Ich versuche nicht nur, vorsichtig zu sein. Ich sage nur, dass ich hoffe, dass es funktioniert und uns das gibt, was wir glauben, dass es gibt", so Steiner. "Und wenn es das eine nicht tut, tut es das andere, was uns für das nächste Jahr hilft."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.