Magnussen: Manche Veränderungen in Melbourne "etwas zu viel"

Der Automobil-Weltverband (FIA) und die Formel 1 haben Änderungen am Stadtkurs im australischen Melbourne vorgenommen. Der Grand Prix von Australien kehrt nach den Ausfällen wegen der Coronavirus-Pandemie in den Kalender zurück. In der Zwangspause wurden im Albert Park viele Stellen des Kurses modifiziert, wovon Kevin Magnussen nicht zu einhundert Prozent überzeugt ist.

Es traf einige Kurven, die eine neue Charakteristik bekommen haben, und auch die Gegengerade des Kurses. Die langsame Schikane nach Kurve 8 ist Geschichte, sodass die Fahrer länger mit Vollgas auf die schnelle Schikane zu donnern werden. Magnussen bezweifelt aber, dass die längere Gerade überhaupt nötig gewesen ist, da vor den Kurven 9 und 10 keine Überholmöglichkeiten existieren.

Er sagt: "Als ich das Layout des Kurses gesehen habe, dachte ich mir, dass es vielleicht etwas zu viel war. Das gilt zumindest dafür, dass die ehemaligen Kurven 9 und 10 entfernt worden sind. Ich denke nicht, dass das nötig war. Wir haben viel getan, um die Show zu verbessern und es ist gut, dass die Strecken alles geben, um das Racing zu verbessern. Mal schauen, wie das Rennen wird."

Vier DRS-Zonen sinnvoll?

Vor der Schikane gibt es jetzt eine DRS-Zone und da die Gerade nicht wirklich gerade verläuft, könnte das mit offenem Klappflügel eine echte Herausforderung werden, das Auto unter Kontrolle zu halten. "Der kleine Bogen vor Kurve 9 sollte mit Vollgas und offenem DRS gehen", so Magnussen. "Die Autos werden da zum Übersteuern tendieren, aber wir werden sehen, wie es wird."

satten vier DRS-Zonen ausgestattet, um das Überholen einfacher zu machen. Magnussen hofft, dass das Überholen aber nicht zu einfach wird, wenn die Hilfe zu häufig verwendet werden kann. Für ihn ist es wichtig, eine Balance daraus zu schaffen, Überholmöglichkeiten zu generieren, es den Fahrern aber nicht zu einfach zu machen.

"Es gibt verschiedene Meinungen, was gutes Racing ausmacht", sagt der Däne in Diensten von Haas. "Wenn es zu einfach ist, einen Konkurrenten zu überholen, kann das ebenfalls ein Schuss in den Ofen sein. Dann wird die Reihenfolge einfach der Pace entsprechen. Wir brauchen eine Balance. Manche Strecken haben diese Balance, denn sie bieten Racing und Action, obwohl man die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen."

Verteidigen muss möglich sein

Eine Strecke zu kreieren, auf der es nicht möglich ist, sich gegen einen heranschießenden Konkurrenten zu verteidigen, ergibt in Augen von Magnussen keinen Sinn. "Wir werden sehen, wie das Rennen hier werden wird", so Magnussen, der sich nicht zu einer Einschätzung über die Änderungen in Melbourne hinreißen lässt.

Der Albert Park wurde an folgenden weiteren Stellen modifiziert: Die Kurven 1, 2, 3, 4 und 15 wurden verbreitert, um den Autos mehr Platz zu bieten. Kurve 13 wurde im Kurveneingang begradigt und spitzer gemacht. Der Grand Prix von Australien findet am 10. April statt.

