Magnussen: Mit Kostendeckel wird Haas in Zukunft größere Chancen bekommen

Haas-Pilot Kevin Magnussen glaubt, dass sein Formel-1-Team noch mehr Chancen in der Zukunft bekommen wird, da die Kostendeckelung den Vorsprung der Top-Teams allmählich verringern wird.

Nachdem Haas das Jahr 2021 geopfert hatte, um mit dem neuen Formel-1-Reglement einen großen Sprung zu machen, erlebte das Team mit Mick Schumacher und Magnussen, der Nikita Mazepin ersetzte, eine viel wettbewerbsfähigere Saison 2022.

Magnussen belegte bei seiner Rückkehr in Bahrain auf Anhieb den fünften Platz, und obwohl das Team Mühe hatte, konstant konkurrenzfähig zu sein, geht es mit 34 Punkten als Siebter in die zweite Saisonhälfte.

Magnussen glaubt: Kräfteverhältnis wird sich ausgleichen

Magnussen ist jedoch der Meinung, dass das Jahr 2022 für Haas erst der Anfang ist, da er glaubt, dass die Top-Teams trotz des Kostendeckels in der Formel 1 immer noch einen beträchtlichen Vorteil haben.

Im Gespräch mit 'Motorsport.com' glaubt der Däne jedoch, dass dieser Vorteil mit der Zeit schwinden wird, da die Obergrenze, die in der nächsten Saison auf einen Basiswert von 135 Millionen Dollar sinkt, was die größten Geldausgeber des Sports weiter einschränkt.

"In diesem Jahr haben die großen Teams immer noch einen Vorteil, den sie aufgebaut haben, als es noch keine Kostenbegrenzung gab", sagt Magnussen. "Und das wird sich hoffentlich in ein paar Jahren ausgleichen, sodass es dann eigentlich ziemlich gleich ist."

Formel 1 bald wie die IndyCar-Serie?

Magnussen hofft, dass sich der Wettbewerb in der Formel 1 dem in der IndyCar-Klasse annähert, in der die Spitzenteams Penske und Ganassi immer noch einen Vorsprung haben, aber auch andere Teams eine berechtigte Chance haben, Rennen zu gewinnen.

"Es wird weiterhin gute und schlechte Teams geben, und ich denke, dass Ferrari, Red Bull und Mercedes mit ihrer Geschichte immer noch einen Vorteil haben, wenn es darum geht, die besten Leute und die besten Fahrer anzuziehen", erklärt er.

Teamchef Steiner: Wollen bis 2026 auf das Podium fahren!

Teamchef Günther Steiner hofft, dass der Kostendeckel Haas dabei helfen kann, Ambitionen auf Podiumsplätze während des aktuellen Reglementszyklus zu verwirklichen, da die großen Teams die Konkurrenz nicht mehr in Sachen Ausgaben übertreffen können.

"Die Realität ist, dass wir in der Lage sein sollten, auf das Podium zu fahren, wenn wir einen guten Job machen", so Steiner. "Ich denke, das Gleiche gilt für alle anderen neun Teams. Wer einen besseren Job macht, kann das aufgrund des Kostendeckels und des stabilen technischen Reglements erreichen."

"Ich würde mir wünschen, dass wir bis zum Ende dieses Reglements um Podiumsplätze kämpfen können, und dafür sind wir hier. Jetzt sind wir als Team ziemlich stabil. Wir müssen nur daran arbeiten, einen guten Job zu machen, um ein gutes Auto zu bekommen, uns finanziell zu stabilisieren und mit dem Sport weiterzuwachsen."

"Die großen Teams haben keine Chance mehr, einfach wegzulaufen, weil sie nicht mehr das dreifache Budget haben, also liegt es jetzt an uns, zu liefern", nimmt der Haas-Teamchef sein Team in die Pflicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.