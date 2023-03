Magnussen sieht "neue Ära" für Haas dank frischer Investitionen

Audio-Player laden

Kevin Magnussen sieht das Formel-1-Team von Haas am Beginn einer neuen Ära, jetzt wo der Rennstall endlich auf dem Niveau der Budgetobergrenze operiert. "Haas hat definitiv einen Schritt gemacht", betont der 30-Jährige. "Es ist eine neue Ära für das Team, in die wir eintreten, würde ich sagen."

Nach mehreren mageren Jahren geht Haas nach der Ankunft von MoneyGram mit einem neuen, hoch dotierten Titelsponsor in die Saison 2023. Außerdem hat man Magnussen einen neuen, erfahrenen Teamkollegen an die Seite gestellt: Nach dem Aus von Mick Schumacher verstärkt Nico Hülkenberg das Team.

Dank der frischen Investitionen und einer erfahrenen Fahrerbesetzung sieht Magnussen Haas gut aufgestellt, um einen Sprung nach vorne zu machen: "Es ist aufregend, wir sind auf dem richtigen Weg. Und es wird spannend zu sehen, wohin wir gehen."

"Jeder im Team kann sehen, dass wir auf einem guten Weg sind und den Zielen, die wir für das Team haben, näher kommen. Und Fortschritt motiviert jeden", so der Däne.

Während knappe Geldmittel Haas im vergangenen Jahr noch daran hinderten, mehr als ein bedeutendes Upgrade einzuführen, wird das Team nun in der Lage sein, eine aggressivere Entwicklungsstrategie zu verfolgen, um den achten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft von 2022 zu verbessern.

"Es ist ganz klar, dass wir besser auf die Saison vorbereitet sind als im vergangenen Jahr", erklärt Magnussen. "Egal ob Baku oder Monaco, wir können zu jedem Rennen mit dem Gefühl fahren, das Auto für die jeweilige Strecke optimieren zu können."

"Die Tatsache, dass wir MoneyGram als Titelsponsor gewinnen konnten, zeigt, dass wir vergangenes Jahr in der Lage waren, das Interesse an unserem Team zu wecken, um diesen großen Schritt zu machen und sie an Bord zu holen. Und das wird hoffentlich ein großer Schub sein", ist Magnussen zuversichtlich.

