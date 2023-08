Magnussen: Titelsponsor hat Situation bei Haas zum Positiven verändert

Haas und seine Titelsponsoren, das war in den vergangenen Jahren nicht unbedingt immer das allerbeste Thema für den amerikanischen Formel-1-Rennstall. 2019 verbündete man sich werbewirksam mit dem Energydrink-Konzern Rich Energy, dessen Chef William Storey aber immer wieder kuriose Schlagzeilen schrieb und die Vereinbarung von heute auf morgen kündigte.

2021 folgte der russische Konzern Uralkali von Dmitri Masepin, der gleich seinen Sohn Nikita mit zum Team brachte und in eines der Cockpits setzte. Auch diese Verbindung war langfristig angesetzt, doch nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts vor Beginn der Formel-1-Saison 2022 wurde auch dieser Vertrag aufgebrochen und Masepin war sein Cockpit los.

Auf der Suche nach einem neuen Sponsor fand man für 2023 schließlich einen neuen Partner mit dem Finanzdienstleister MoneyGram, der die finanzielle Unsicherheit beim amerikanischen Rennstall lösen konnte. Für Kevin Magnussen ist das ein Deal, der dem Team eine rosige Zukunft verspricht.

"Wir haben mit MoneyGram einen großartigen Titelsponsor", sagt er. "Sie haben die Situation im Team sehr verändert. Ich denke, es gibt einen guten Grund, konzentriert und engagiert zu sein, um dorthin zurückzukehren, wo wir sein wollen."

"Natürlich macht es mehr Spaß, wenn man stark und konkurrenzfähig ist, aber es gibt auch etwas Befriedigendes an der Jagd", ergänzt er. "Ich weiß, dass es in diesem Team manchmal in Wellen verläuft und kommt und geht. Ich denke, dass wir uns im Moment an einem Punkt befinden, an dem wir auf jeden Fall weiterkommen wollen."

"Und ich denke, wo wir als Team gerade stehen, gibt es viel Grund, optimistisch zu sein, und ich denke, die Zukunft sieht für uns sehr rosig aus", so der Däne.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte um Alfa Romeo gegeben. Die Italiener steigen nach 2023 als Namensgeber beim Sauber-Team aus und sind auf der Suche nach einem neuen Partner. Immer wieder wird dabei Haas genannt, doch die besitzen mit MoneyGram schon einen Titelsponsor, sodass über alternative Möglichkeiten gesprochen wird.

Teamchef Günther Steiner bestätigt, dass das Team in Gesprächen mit weiteren Sponsoren sei, um sicherzustellen, dass die Mannschaft unabhängiger sein könne, und dass das Interesse aufgrund der verbesserten Situation der Formel 1 groß sei.

Er warnt aber, dass die Aufnahme weiterer Sponsoren in den Kader des Teams nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen sei und dass potenzielle Sponsoren und Partner ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen müssten, bevor sie sich auf einen Vertrag einließen.

"Es gibt immer noch ein großes Interesse an allgemeinen Beziehungen, aber wir sprechen im Moment mit verschiedenen Parteien", sagt er. "Das Interesse ist sehr groß, und ich denke, man kann es auch sehen, wenn man an einem Rennwochenende sieht, wie viel Werbung auf der Rennstrecke ist und solche Dinge."

"Wir haben eine ganze Reihe von Gesprächen geführt. Bei einer normalen Sponsorendiskussion wollen die Leute die Fakten und alles wissen, sie nehmen sich Zeit und haben es nicht eilig, jetzt schon für das nächste Jahr zu unterschreiben. Aber Gespräche sind gut."

