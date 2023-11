Magnussen über Vegas-Kritik: "Behaltet eure Meinung für euch, uns geht's gut!"

Der Las-Vegas-GP ist ein Event der Superlative, bei dem weniger der Sport als die Show im Vordergrund steht. Das sorgte für Kritik, unter anderem durch Max Verstappen. Kevin Magnussen sieht dagegen alles ganz anders und kontert: "Es ist in Ordnung, eine Meinung zu haben", sagt der Haas-Pilot. "Aber vielleicht sollte man sie für sich behalten."

"Am Ende des Tages haben wir alle ein ziemlich gutes Gehalt, leben ein gutes Leben, und das alles deswegen", erinnert der Däne an die Bedeutung des Rennens für die Formel 1. "Also sollten wir am Ende des Tages vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung zeigen."

Auch Max Verstappen änderte nach dem Rennen seine Meinung und scheint nun seinen Frieden mit dem Las-Vegas-Event gemacht zu haben. Er spricht von einem "tollen Publikum" und "freut sich schon darauf, nächstes Jahr wieder hierher zurückzukommen." Kein Wunder, denn der dreifache Weltmeister siegte bei der Premiere.

Magnussen in Las Vegas ohne WM-Punkte

Aus sportlicher Sicht lief es für Magnussen wieder einmal durchwachsen, denn die beiden Haas-Piloten blieben wieder einmal ohne Punkte. "Ich glaube, der Reifenverschleiß und die Pace waren diesmal gut", berichtet der Däne. "Aber wir haben keine Punkte erzielt, also muss noch etwas passieren."

Funken, aber keine Punkte: Kevin Magnussen in Las Vegas Foto: Motorsport Images

Ob es an der Strategie oder der fehlenden Performance lag, konnte der Haas-Pilot kurz nach dem Rennen noch nicht sagen. "Wir müssen das analysieren und sehen, was wir besser machen können", so Magnussen. "Es gab eine starke Verbesserung der Strecke während des Rennens. Aber das ist in Ordnung, und ein Teil der Herausforderung."

In der aktuellen Formel-1-Saison steht nur noch der Abu-Dhabi-GP auf dem Programm. Dann geht es für den Dänen in die langersehnte Winterpause. "Ich freue mich darauf, es war ein langes Jahr, und ein großer Teil davon war sehr frustrierend", bilanziert Magnussen. "Wir kämpfen weiter. Es ist gut, das Kapitel jetzt zu schließen und auf die nächste Saison zu schauen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.