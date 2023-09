Magnussen vertraut trotz Monza-Pleite auf Haas: "Können viel besser sein"

Für Haas-Pilot Kevin Magnussen endete ein "schrecklicher" Italien-Grand-Prix auf dem 18. und letzten Platz. Der Däne qualifizierte sich in Monza nur als 19. und war einer von nur drei Fahrern, die das Risiko eingingen, auf den harten statt auf den Medium-Reifen von Pirelli ins Rennen zu gehen.

Doch während Lewis Hamilton (Mercedes) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) diese Strategie nutzen konnten, um starke Rennen zu fahren und Punkte zu sammeln, bildete Magnussen noch hinter seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg das Schlusslicht.

Die Absicht war, einen langen ersten Stint auf den harten Reifen zu fahren und erst spät zu stoppen. Wegen mangelnder Haftung musste Magnussen jedoch bereits in Runde 12 an die Box, was ihn zu zwei Stopps zwang und sein Rennen praktisch ruinierte.

"Es hätte möglich sein sollen, aber wir hatten einfach überhaupt keinen Grip", erklärt Magnussen. "Die Balance am Auto hat auch einfach nicht gepasst, weil wir den Frontflügel nicht flach genug einstellen konnten. Und das hat uns wirklich bestraft."

"Wir haben darüber nachgedacht, bis zum Ende mit dem ersten harten Reifen zu fahren und dann vielleicht auf ein spätes Safety-Car zu hoffen, oder es so zu machen wie (Alex) Albon (Anm. d. R.) in Melbourne, so etwas zu versuchen. Aber keine Chance."

Doch Magnussen akzeptiert, dass er abwarten muss, bis Verbesserungen auf der Strecke ankommen. "Die Arbeit findet im Hintergrund statt, und wir müssen einfach geduldig sein, bis wir die Teile ins Auto bringen können", sagt der 30-Jährige.

"Am Ende des Tages haben wir einen Job zu erledigen, und wir müssen weitermachen, bis wir diese Teile bekommen. Wir können nicht darüber jammern, was wir im Moment haben. Wir müssen einfach mit dem arbeiten, was wir haben, und immer versuchen, etwas herauszuholen, egal wie schwierig es aussieht."

Doch der Däne vertraut auf das Potenzial von Haas: "Ich glaube immer noch, dass das Team in einer stärkeren Position ist als je zuvor. Es ist nur paradox, dass wir wahrscheinlich eines der schwächsten Autos haben, die wir je hatten."

"Mit der starken Basis, die ich im Team sehe, denke ich, dass wir viel besser sein können, und ich denke, dass wir viel besser sein werden. Es ist also wirklich ein Geduldsspiel. Es geht darum, mit dem, was wir im Moment haben, durchzuhalten und auf bessere Dinge zu warten", erklärt Magnussen das Vorgehen.

Auf die Frage, wie sein eigener Beitrag in diesem Prozess aussieht, sagt der Haas-Pilot: "Ich denke, es ist wichtig, sie zu unterstützen und ihnen das nötige Feedback zu geben. Gleichzeitig muss man ihnen aber auch Vertrauen entgegenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, in Ruhe an ihren Sachen zu arbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.