"Mal wieder eine Testsession": Spanien als Frust-Wochenende für Williams

Der Große Preis von Barcelona-Catalunya 2026 wurde für Williams erneut zu einem Rennen zum Vergessen. Obwohl beide Fahrer über weite Strecken solide unterwegs waren, blieb das Team erneut ohne Punkte. Besonders Alexander Albon erlebte einen schwierigen Nachmittag, der früh in eine Art improvisierten Testbetrieb umgewandelt werden musste.

Während Carlos Sainz mit dem vorhandenen Paket kämpfte und die eigene Leistung als "solide, aber nicht belohnend" beschrieb, hatte Albon zusätzlich mit einem technischen Problem zu kämpfen, das das komplette Rennverhalten seines Autos beeinträchtigte.

Am Ende stand für Williams erneut die ernüchternde Erkenntnis: Auch ein fehlerfreies Rennen hätte vermutlich nicht für die Top 10 gereicht. Der Williams passt einfach nicht zur Strecke in Barcelona.

Albon: "Mal wieder eine Testsession im Rennen"

Bereits während des Rennens wurde deutlich, dass bei Albon etwas nicht stimmte. Der Thailänder bog in der zweiten Rennhälfte an die Box ab, kam aber einige Runden später wieder auf die Strecke. Der Grund: Die Onboard-Kamera war defekt.

Das Problem trat offenbar bereits nach dem Qualifying auf, konnte jedoch wegen der Parc ferme-Regeln nicht vollständig behoben werden. "Es gab ein Problem am Auto nach dem Qualifying", erklärt Albon. "Und wir konnten es wegen Parc ferme nicht komplett ändern."

"Nach dem Vorfall haben wir gesagt: Wir werden sowieso keine Punkte holen, also machen wir daraus eine Testsession", so Albon offen. "Das haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht."

Mechanisches Problem sorgt für Fahrverhalten ohne Kontrolle

Auch mit dem Set-up gab es über das gesamte Wochenende hinweg Probleme. "Wir haben versucht, dasSet-up wieder so hinzubiegen, dass es halbwegs passt." Das Ergebnis war jedoch ein Auto, das sich kaum noch vorhersehbar verhielt. "Das Auto verhält sich nicht normal von links nach rechts", beschreibt Albon das Problem.

Genau diese Instabilität machte das Rennen für ihn nahezu unkalkulierbar. Besonders frustrierend war für Albon, dass sich die Probleme bereits im gesamten Wochenende angedeutet hatten. "Vielleicht erklärt es, warum ich gestern nicht wusste, welches Auto ich hatte", sagt er rückblickend.

Das Gefühl im Cockpit sei extrem wechselhaft gewesen. "Von Kurve zu Kurve wusste ich nicht, was das Auto machen würde." Trotz der technischen Schwierigkeiten versucht Albon, die Situation nüchtern einzuordnen. "Es gibt mir vielleicht etwas Klarheit, dass etwas nicht gestimmt hat", erklärt er. "Aber gleichzeitig will ich einfach sicherstellen, dass es nicht nochmal passiert."

Kein Pech - sondern Entwicklungsarbeit

Auf die Frage, ob Williams aktuell einfach nur Pech habe, reagiert Albon deutlich. "Nein, es ist okay. So ist es eben. Die Autos sind so neu. Es geht nicht nur um die Power-Units, sondern auch um die Zuverlässigkeit hinter den Kulissen."

Williams befinde sich mitten in einem Lernprozess. "Wir gehen durch einen Prozess, in dem wir sicherstellen müssen, dass alle Teile im Auto so funktionieren, wie sie sollen." Für Albon ist das kein Zufall, sondern Teil der Entwicklung. "Ich würde es nicht Pech nennen. Wir werden einfach besser darin werden müssen."

Highspeed-Schwäche als Grundproblem

Neben den technischen Schwierigkeiten sieht Williams auch grundlegende Performance-Defizite. Besonders auf Strecken mit schnellen Kurven hat das Team große Probleme. "Im Highspeed sind wir im Vergleich zu unseren direkten Gegnern deutlich hinten", erklärt Albon.

Das macht insbesondere kommende Rennen wie in Österreich schwierig. "Der Red-Bull-Ring hat viele Highspeed-Passagen in Sektor 2 und 3. Da müssen wir schauen, was wir tun können."

Auch Carlos Sainz erlebte in Barcelona ein ernüchterndes Rennen. Trotz eines sauberen Starts und fehlerfreier Fahrt blieb auch der Spanier ohne Punkte. "Wir waren über den ganzen Nachmittag im Kampf mit Autos, die einfach schneller waren", sagt Sainz.

Der Frust ist spürbar, auch wenn er seine eigene Leistung nicht kritisieren will. "Ich bin zufrieden mit meinem Start und meinem Rennen. Aber dieses Jahr bedeutet ein gutes Rennen leider nicht automatisch Punkte." Die Realität im Mittelfeld habe sich verschärft. "Man landet dort, wo das Auto es verdient. Und das ist leider nicht in den Punkten."

"Kein Schock - aber eine Erkenntnis"

Besonders kritisch bewertet Sainz die Performance in mittleren und schnellen Kurven. "Es war vielleicht kein Schock, aber eine klare Erkenntnis, wie weit wir weg sind." Der Rückstand sei deutlicher als erwartet ausgefallen. "Wir sind sehr weit von dem entfernt, wo wir sein wollen."

Zusätzlich sorgte eine mögliche Untersuchung gegen Sainz für kurzzeitige Verwirrung. Im TV wurde ein möglicher Verstoß beim Rennstart erwähnt, doch der Fahrer selbst wusste davon nichts. "Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre", stellt Sainz klar.

Damit bleibt auch dieser Aspekt des Wochenendes für Williams ohne klare Aufarbeitung - zumindest vorerst.