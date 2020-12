Manko des neuen Pirelli-Prototypen: Balanceverschiebung mitten in der Kurve

In Abu Dhabi durften die Fahrer am Freitag noch einmal die neuen Pirelli-Reifen für die Formel-1-Saison 2021 ausprobieren. Das Feedback zuletzt in Bahrain fiel ziemlich negativ für den Hersteller aus. Größter Kritikpunkt dabei: fehlender Grip.

Doch um einen schnelleren Reifen ging es Pirelli im Hinblick auf 2021 auch gar nicht. "Wir wissen, dass der Reifen für eine erhöhte Sicherheit gemacht wurde", sagt Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies. "Wir alle wollen Sicherheit, wir alle wollen so hart wie möglich pushen, ohne uns dabei Sorgen über die Sicherheit der Reifen machen zu müssen. Ich denke, das hat Pirelli geschafft."

"Ja, er hat weniger Grip und das mögen wir nicht, aber wenn das der Preis ist, den wir bezahlen müssen, dann ist das schon in Ordnung, glaube ich", so Mekies weiter.

Neben dem geringeren Grip haben die Teams aber auch ein weiteres Phänomen erkannt: "Der Reifen kommt mit einer Balanceverschiebung in der Kurve. Das ist ziemlich knifflig", so der Ferrari-Mann. "Das wird uns im Winter etwas Kopfzerbrechen bescheren, um zu sehen, wie man am besten damit klarkommt."

Für Mekies kann das für den Sport im kommenden Jahr aber etwas Positives sein: "Es wird ein neues Kräfteverhältnis geben oder zumindest einen neuen Parameter darin."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.