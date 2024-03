Mansell und Dix sind Inspiration für ikonische neue F1-Kleidung

Die Formel 1 hat sich mit Puma zusammengetan, um ihre erste gemeinsame Bekleidungskollektion herauszubringen, da der Sport seine "coole" Identität bei einem wachsenden Publikum weiter ausbaut. Bei den Kleidungsstücken dominiert die Farbe Schwarz, sie sind in einem einfachen Design gehalten und tragen an auffälligen Stellen das moderne F1-Logo. Sie wurden allerdings auch entwickelt, um einige der ikonischsten Merkmale des Sports widerzuspiegeln.

"Wir haben uns viele verschiedene Materialien angeschaut, um uns inspirieren zu lassen, und zwei Dinge haben sich dabei herauskristallisiert", erklärt Creative Director Stefano Favaro. "Eins davon war die schwarz-weiß karierte Flagge und das andere war einer der Rennanzüge von Nigel Mansell aus seiner Zeit bei Williams - den ich ausgewählt habe, weil er einer meiner Lieblingsfahrer war!

"Alle Rennanzüge aus der Vergangenheit waren sich sehr ähnlich. Damals wurden die Fahrer fast wie ein lebendes Moodboard behandelt, und wir wollten etwas davon integrieren. Die karierte Flagge ist ein weiteres Schlüsselelement, das wir umgesetzt haben, sowohl als dezentes grafisches Element als auch in den Schnittlinien einiger Kleidungsstücke, die von der Geste und Bewegung des Schwenkens der Flagge herrühren."

Aufbauend auf der 'coolen' Identität der F1

Die Designer hatten die Aufgabe, eine neue Art der Verbindung zwischen den Fans und dem Sport zu schaffen und dabei auf den jüngsten Erfolgen bei der Erschließung neuer Zielgruppen aufzubauen. In den meisten Sportarten sind die Teams König, wenn es um Fan-Kleidung geht, aber Favaro glaubt, dass die Popularität, die der Sport dank seiner aktuellen Besitzer erlangt, das Spielfeld verändert.

"Es gibt definitiv eine Tendenz der Menschen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, und so wie die Menschen heutzutage sind, unterstützen sie vielleicht ein Team, aber sie wollen sich auch als Teil eines Stammes fühlen, wie wir es nennen", erklärt er. "Das kann der Fußball-Stamm sein, der Basketball-Stamm oder jetzt der F1-Stamm - man muss also nicht unbedingt Fan einer Mannschaft sein.

"Es gibt immer mehr junge Leute, die sich als Teil von etwas fühlen wollen, und ich denke, die Formel 1 kann das leisten. Man muss nicht unbedingt ein Fan von Ferrari, Mercedes, Red Bull oder was auch immer sein, man kann auch ein Fan des Sports selbst sein. Das ist die Absicht der Formel 1, sie wollen den Fans diesen Sport auf spektakuläre Weise näher bringen.

"Wenn man sich Miami oder Las Vegas anschaut, hat die Formel 1 es geschafft, mehr Menschen anzulocken, und es herrscht definitiv eine nie dagewesene Begeisterung. Ähnlich wie bei der UEFA oder der FIFA im Fußball, wo es viel Wettbewerb, aber auch ein Gemeinschaftsgefühl gibt, ist in der Welt der F1 das 'Familiengefühl' stärker, und der Wunsch, mehr Unterhaltung abzuliefern, wird geteilt."

Die Puma-Designer hatten die Aufgabe, die "Streetwear"-Bekleidungslinie der Formel 1 zu entwickeln, die zu der dynamischen, schnelllebigen Formel passt, und gleichzeitig eine abgestimmte Kollektion von Arbeitskleidung zu entwerfen, die für diejenigen geeignet ist, die an den Rennwochenenden im Fahrerlager arbeiten.

Tempo und Bewegung standen bei der Gestaltung beider Kollektionen im Mittelpunkt, aber wie bringt man Geschwindigkeit in ein Kleidungsstück? "Das ist schwierig, aber mit der Formel 1 haben wir Glück", lächelt Favaro. "Für mich ist das Logo der Formel 1 selbst ein Symbol für Geschwindigkeit. Es ist ein cooles Logo, und wir wollten mit dieser Kollektion ein Statement setzen, also sind wir damit ein bisschen lauter geworden!

"Das Logo verändert sich auch. Nicht viele Leute kennen es, aber es gibt eine längere Version des Logos, die mehr die Geschwindigkeit ausdrückt. Wir hatten noch nie einen so großen Schriftzug an einer so prominenten Stelle, und das liegt daran, dass wir den Leistungs- und Geschwindigkeitsaspekt dieses Logos wirklich mögen. Das ist das wirklich Einzigartige an diesem Logo.

Ein Wettlauf mit der Zeit

Die Designer standen vor der Herausforderung, die neue Kleidung im Formel-1-Tempo zu entwerfen zu müssen, denn zwischen Auftragserteilung und Fertigstellung der Kollektion lagen nur zwei Monate. Genau wie die Designer der Teams mussten auch die Bekleidungsdesigner im Eiltempo entwickeln, mit dem Ziel, nicht nur rechtzeitig zum Beginn dieser Saison zu liefern, sondern auch mehrere Saisons vorauszudenken.

"Wir standen unter großem Zeitdruck", erinnert sich der Designer Minh Trang Luong. "Der Designprozess, das Feedback, die Entwicklung - alles musste sehr schnell gehen, was von allen Teammitgliedern eine hohe Konzentration und Flexibilität erforderte. Wir mussten auch sehr schnell auf das Feedback des Marktes reagieren, aber das Team der Formel 1 war sehr offen, konstruktiv und entgegenkommend, und das hat gut funktioniert."

Bei den Materialien griff das Team auf eines der kultigsten Materialien zurück, das in der Formel 1 verwendet wird - und das in dieser Saison auch immer häufiger an den Autos zu sehen ist: Kohlefaser. Natürlich wäre es etwas steif, das echte Material in der Kleidung zu verwenden, aber das Team hat sich eine kreative Lösung einfallen lassen.

"Dort, wo wir das große F1-Logo auf der Vorderseite verwenden, wollten wir genau diese Textur einsetzen", erklärt Favaro. "Am Anfang hatten wir eine andere Textur mit Linien, ebenfalls mit dem Ziel, diese Art der Geschwindigkeit zu vermitteln. Aber um es authentischer für die Welt der Formel 1 zu machen, in der Kohlefaser sehr präsent ist, haben wir diese Textur auf sehr subtile Weise hinzugefügt.

"Die Teamwear-Kollektion besteht aus funktionellen technischen Materialien: sehr griffige, wasserdichte Stoffe und winddichte Shell-Außengewebe. Für das Fahrerlager haben wir auch superleichte Stoffe verwendet. Bei der Verbraucherkollektion haben wir jedoch mit konventionelleren Grundmaterialien gearbeitet, da die Vertrautheit mit Materialien auf einer Lifestyle-Ebene entscheidend ist."

Es war wichtig, eine starke Verbindung zwischen der Teambekleidung und der Verbraucherkollektion zu schaffen, damit sich die Fans als Teil des Fahrerlagers fühlen, und Trang Luong fügt hinzu: "Bei der Übertragung von der Rennstrecke auf die Straße haben wir versucht, Elemente wie die Platzierung des Logos oder die Schnittlinien zu übernehmen. Die Teamwear hat in der Regel eine normale Passform, also einen sportlichen Charakter, während die Streetwear eher locker geschnitten ist.

Zu den Highlights der Kollektion gehören eine gewebte Bomberjacke mit großem "Formel 1"-Schriftzug, ein klassisches Lorbeerkranz-Emblem und die Worte "Forever. Faster" auf dem Rücken, sowie ein Crop-Top für Frauen, das laut Favaro eines der ersten Designs dieser Art ist, die Puma für den Motorsport entworfen hat.

Die Frage lautet nun, wird die Formel 1 das Marketing der Bekleidung genauso gut meistern wie die Dokumentarfilmproduktion und die Einbindung der Fans? "Nach den ersten Rückmeldungen wurde sie ziemlich gut aufgenommen", antwortet Favaro. "Sie stellt etwas Neues dar, und wir werden sehen, wie die Leute damit umgehen, aber es ist eine Kollektion, die sich weiterentwickelt. Es es gibt definitiv noch mehr zu erwarten."

"Wir müssen diese Identität über eine Reihe von Saisons hinweg etablieren. Wir haben bereits die Kollektion 2025 entworfen, wir arbeiten noch an der Herbstkollektion 25, und wir sind bereits dabei, die Kollektion 2026 auf den Weg zu bringen. Es wird also definitiv noch mehr kommen. Es wird noch rasanter, noch ikonischer und noch aufregender werden."